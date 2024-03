Sotto i tuoi piedi scorre l’energia sufficiente a coprire il 15% del fabbisogno di un intero Paese | Ecco dov’è

Non lo diresti mai, ma sotto i tuoi piedi scorre un “oro” incredibile, che potrebbe essere sfruttato come una forte fonte di energia: ecco di cosa si tratta.

Si sente spesso parlare di energia rinnovabile o, in generale, di modi per continuare a sfruttare l’energia senza impattare a forti livelli sul nostro pianeta. Inutile dire, infatti, che oggi giorno cercare di inquinare il meno possibile è diventato fondamentale: se continuiamo a consumare con questi ritmi, si stima che in pochi anni raggiungeremo il punto di non ritorno.

Negli ultimi anni, quindi, si sente parlare di surriscaldamento globale, cambiamento climatico e si cercano ogni giorno nuove soluzioni. Fonti di energia rinnovabile ce ne sono diverse, da quella eolica a quella solare; alcune industrie automobilistiche hanno iniziato a produrre auto elettriche, ibride o a idrogeno e in generale in molti si stanno impegnano su questo fronte.

Tuttavia, c’è un’energia utile che spesso viene dimenticata, ma che potrebbe rivelarsi molto efficace. Si tratta dell’energia termica e scorre proprio sotto i nostri piedi, ovvero nel sottosuolo, nelle fogne.

Energia termica, come sfruttare l’acqua delle fogne

Diversi nuovi studi sostengono che l’energia termica utilizzata dalle famiglie e poi espulsa nelle fognature potrebbe essere “recuperata” e riconvertita sotto forma di nuova energia, di fatto riciclandola. Stiamo parlando dell’acqua che proviene da elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie che, quando arrivano allo scarico, trattengono ancora una parte dell’energia termica.

Gli studi sostengono che questa energia potrebbe essere riconvertita con una pompa di calore e a questo punto utilizzata come fonte di riscaldamento per le abitazioni. Ma quante case si potrebbero riscaldare in questo modo?

Energia termica come fonte di riscaldamento

Si stima che un metro cubo di quest’acqua che finisce nelle fogne potrebbe produrre fino a 2 kWh di energia. Questo significa che il ricavato di questa energia potrebbe soddisfare i bisogni di circa il 15% dei cittadini di un Paese grande come, per esempio, la Germania. In questo modo si andrebbe a risparmiare su tanti punti di vista: ecologico, economico e anche idrologico.

Le famiglie stesse risparmierebbero sul riscaldamento, oppure potrebbero utilizzare questa nuova energia per ricaricare un’auto elettrica. Insomma, questa nuova energia termica sarebbe una nuova energia rinnovabile che potrebbe fortemente giovare al nostro pianeta, riducendo in modo importante inquinamento e consumi.

Al momento non si sa se qualche Paese stia già pensando di provare a riconvertire questa energia termica che scorre nel sistema fognario, ma almeno su carta suona come una bella idea.