Mega piano assunzioni per una delle migliori aerolinee del mondo | Stanno cercando 5.000 persone

Vorresti cominciare una nuova avventura lavorativa in giro per il mondo? Forse sei la persona che questa grande compagnia sta cercando…

Con l’obiettivo di potenziare i suoi servizi e garantire un’esperienza di volo di prim’ordine, una delle principali compagnie aeree del globo ha annunciato un ambizioso piano di assunzioni.

Con ben 5.000 posizioni da coprire, questa iniziativa promette di fornire opportunità di lavoro significative per aspiranti professionisti del settore.

L’evento di presentazione, fissato per il 9 marzo, sarà un’opportunità unica per coloro che desiderano unirsi a un’azienda rinomata nel mondo dell’aviazione.

Con la sua reputazione di eccellenza e innovazione, questa compagnia aerea offre un ambiente stimolante e gratificante per coloro che cercano una carriera avvincente nell’industria del trasporto aereo.

Il 9 marzo non perderti questo appuntamento

Emirates, la rinomata compagnia aerea con sede a Dubai, ha annunciato un’iniziativa massiccia di assunzione che coinvolgerà ben 5.000 persone in tutto il mondo. La notizia è particolarmente interessante per coloro che stanno iniziando la loro carriera professionale o che hanno esperienza limitata, poiché Emirates è alla ricerca di nuovi membri per il suo equipaggio di cabina. Con recruiting days organizzati in 460 città globali, tra cui Milano, il team di Emirates sarà presente all’Unahotels Galles Milano il 9 marzo dalle 9 del mattino in poi.

L’azienda cerca soprattutto neolaureati che hanno già avuto esperienze lavorative, come stage o lavori part-time, nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti, preferibilmente con almeno un anno di esperienza. Ma ciò che realmente conta per Emirates sono la passione e la volontà di intraprendere una carriera che li porterà in giro per il mondo.

Come fare colpo al colloquio con Emirates

Partecipare al processo di selezione è semplice. I candidati devono inviare il proprio curriculum in inglese e una fotografia recente attraverso un modulo online dedicato e presentarsi il 9 marzo all’evento di recruiting. È importante notare che il processo di selezione potrebbe richiedere l’intera giornata. I requisiti per partecipare includono una fluente padronanza dell’inglese, un’altezza minima di 160 cm e la capacità di ottenere un visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, i candidati non devono avere tatuaggi visibili con l’uniforme.

Per quanto riguarda l’aspetto durante il colloquio, sono forniti suggerimenti specifici. Alle donne viene consigliato di legare i capelli e truccarsi leggermente. L’abbigliamento richiede tacchi e un completo professionale, preferibilmente con gonna. Gli uomini devono presentarsi con un’acconciatura ordinata e senza barba, indossando giacca, cravatta e scarpe formali. I candidati selezionati avranno l’opportunità di seguire un corso di formazione intensivo della durata di due mesi. Durante questo periodo, impareranno tutto ciò che riguarda l’ospitalità, la sicurezza e i servizi offerti da Emirates. Questa fase preparatoria è fondamentale per garantire che i nuovi membri dell’equipaggio siano pronti a fornire un servizio di alta qualità ai passeggeri della stimata compagnia aerea.