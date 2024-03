Furti auto in aumento: con questo trucchetto non te la rubano più | È il più efficace ma nessuno ci pensa mai

Conoscevi già questo trucchetto per impedire ai ladri di rubare la tua auto? Si tratta di un trucco molto semplice ma allo stesso tempo molto efficace.

Il più grande incubo di un automobilista è tornare al parcheggio e scoprire che la propria auto non si trova più dove la aveva lasciata. All’inizio si può pensare di essersi solo confusi, poi magari si pensa che deve essere stata portata via dalle forze dell’ordine… Ma alla fine si realizza che è stata rubata e che probabilmente non la ritroveremo più.

Per tutelarsi da questo rischio ci sono diversi modi. Prima di tutto si può stipulare una buona assicurazione, che protegga l’automobile non solo da incidenti, ma anche dai furti. Questo non impedisce al ladro di rubare la macchina, ma almeno l’automobilista è tutelato da un punto di vista economico.

Infine, ci sono anche tanti trucchetti che si possono mettere a segno per impedire proprio fisicamente al ladro di portare a termine il furto. Questo è poco conosciuto ma funziona bene.

Furto d’auto, l’interruttore che blocca la batteria

Per impedire a un ladro di portare via per sempre la tua macchina puoi provare questo metodo. Non è un segreto, ma soprattutto dopo le grandi innovazioni tecnologiche e digitali, è stato un po’ dimenticato. Tuttavia, questo non lo rende meno efficace.

Consiste nell’inserire un piccolo interruttore che semplicemente va a interrompere il flusso di corrente che, provenendo dalla batteria, va ad alimentare il motore e l’intero veicolo. Se non c’è elettricità, ovviamente l’auto non può partire e quindi questo significa che nessuno può guidarla, tantomeno un ladro.

Per utilizzare questo trucco, occorre per prima cosa installare l’interruttore in un punto non visibile, così che il ladro non lo noti e non lo riattivi. L’installazione va fatta da un meccanico, è abbastanza economica e richiede un paio d’ore.

Furto d’auto, altri trucchi per prevenirlo

Questo interruttore, e quindi la possibilità di spegnere la corrente dall’auto a piacimento, è utile non solo contro i ladri, ma anche per risparmiare sul consumo della batteria se si lascia la macchina parcheggiata per qualche giorno.

Di trucchi per non farsi rubare l’auto però ce ne sono molti altri. Per esempio, se hai le chiavi digitali, puoi provare a tenerle dentro al frigo o in una cassetta di metallo mentre non stai utilizzando l’auto. In questo modo i ladri più esperti di informatica non riescono a cogliere il segnale emesso dalle chiavi e non possono hackerare il sistema e reimpostare le condizioni dell’account per rubare la macchina.