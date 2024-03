Metti in lavatrice questa stregoneria fatta in casa | Risparmi 400€ all’anno di detersivi

Hai mai pensato di creare un detersivo per i vestiti direttamente in casa? Non solo è una soluzione ecologica, ma anche economica: risparmierai tantissimo.

Senza dubbio, la lavatrice è uno degli elettrodomestici più diffusi nelle case degli italiani. In molti da diversi anni la comprano accoppiata con l’asciugatrice, così da assicurarsi non solo un bucato fresco e profumato, ma anche che si asciuga in poco tempo, senza dover disseminare la casa di stendini umidi.

Spesso non ce ne se rende conto, ma anche la lavatrice rappresenta una forte fonte di consumo. Non solo si consumano acqua (calda o fredda) per farla funzionare, ma anche elettricità. Per risparmiare su questo, si può decidere di azionarla solo in determinati giorni o in determinate fasce orarie, come di notte o nel weekend.

Spesso, inoltre, si sottovaluta anche il denaro che spendiamo per comprare detersivi e ammorbidenti, che non solo si rivelano costosi a lungo andare, ma anche inquinanti a livello ambientale. Ecco, quindi, la soluzione a entrambi i problemi.

Lavatrice, come creare un detersivo ecologico in casa

Per sopperire al problema ambientale, si può creare direttamente in casa un detersivo. Questo detersivo sarà ecologico, ma altrettanto efficace sul bucato, esattamente come quelli industriali.

Gli ingredienti sono semplici da reperire. Occorrono solo acqua, sapone di Marsiglia e bicarbonato di sodio. Per prima cosa bisogna far bollire circa quattro litri d’acqua in un pentolone e poi grattugiare una saponetta di Marsiglia direttamente dentro. Poi bisogna spegnere il fuoco e mescolare finché il sapone non si sarà sciolto completamente. Infine, bisogna aggiungere quattro cucchiai di bicarbonato e continuare a mescolare finché non si ottiene una soluzione omogenea.

Ottenuto il composto, bisogna mettere il coperchio sulla pentola e far riposare il tutto per una notte. Il giorno dopo, vi ritroverete con un nuovo detersivo pronto all’uso.

Lavatrice, quanto si spende per il bucato

La lavatrice, anche se non ci pensiamo, può diventare molto costosa. Non solo per l’utilizzo di acqua ed elettricità, ma anche per quello di detergenti, detersivi e ammorbidenti. Si stima che una famiglia spenda all’anno dai 25 ai 40 euro solo di detersivi e ammorbidenti per la lavatrice, a cui se ne aggiungono fino a 140 per prodotti più specifici come additivi e sbiancanti. La candeggina costa fino a 50 euro all’anno.

Aggiungendo anche il consumo di acqua ed elettricità, una famiglia che fa almeno cinque volte il bucato a settimana spende all’anno circa tra i 300 e i 400 euro solo in lavatrici. Per questo, utilizzare un sapone ecologico può essere una buona idea anche in termini economici.