Biglietti aerei, con questo trucco sdoganato da Google li paghi meno della metà

Sogni di viaggiare verso la tua destinazione senza spendere un capitale? Un’ex assistente di volo spiega come fare: tutto merito di Google.

Pianificare un viaggio può essere un’esperienza entusiasmante o un’impresa frustrante, a seconda di quanto sia facile trovare voli convenienti.

Fortunatamente, ci sono trucchi e strumenti disponibili che possono rendere questa ricerca molto più semplice e meno onerosa sul portafogli.

Uno di questi strumenti è Google Flights, che sta guadagnando popolarità come il segreto per viaggiare risparmiando.

Con il suo intuitivo strumento di ricerca e le sue utili funzionalità, Google Flights è diventato un must-have per gli amanti dei viaggi di tutto il mondo: ecco come funziona.

L’ex assistente di volo ci insegna come usare Google Flights

Recentemente, un’ex assistente di volo di nome Kayla Marbry ha condiviso un trucco su TikTok che ha catturato l’attenzione degli amanti dei viaggi in tutto il mondo. Nel video, Kayla rivela passo dopo passo come utilizzare Google Flights per trovare voli economici in modo efficiente. Il metodo è sorprendentemente semplice: invece di inserire la destinazione e le date desiderate come si farebbe normalmente, Kayla suggerisce di digitare solo la città di partenza su Google Flights e premere “Cerca”. Questo attiva una mappa interattiva che mostra le tariffe dei voli per varie destinazioni in tutto il mondo. Utilizzando l’opzione “Date flessibili”, è possibile selezionare il mese desiderato per il viaggio e la durata del soggiorno.

Una volta selezionati i parametri desiderati, la mappa si aggiorna istantaneamente per mostrare i voli più convenienti disponibili per quelle date specifiche. Da qui, è semplice navigare tra le opzioni e selezionare la destinazione desiderata. Cliccando su un’offerta specifica, gli utenti vengono reindirizzati alla pagina di prenotazione della compagnia aerea o del sito di viaggio, dove possono completare l’acquisto del biglietto. Ma le caratteristiche utili di Google Flights non si limitano solo alla ricerca di voli.

Non solo voli: con Google puoi prenotare di tutto

Il sito offre anche la possibilità di prenotare viaggi in altri tipi di trasporto, come treni, e visualizzare offerte di alloggi nella destinazione desiderata. Inoltre, le recensioni degli utenti su Google forniscono un’utile valutazione dei servizi e degli alloggi disponibili. Questo trucco per trovare voli economici è particolarmente utile per coloro che sono flessibili nelle loro date di viaggio e cercano di risparmiare denaro. È una strategia intelligente per sfruttare le fluttuazioni dei prezzi dei biglietti e trovare le migliori offerte disponibili.

Inoltre, l’uso di Google Flights è estremamente intuitivo e accessibile a chiunque abbia un minimo di familiarità con internet. La sua interfaccia user-friendly lo rende adatto sia ai viaggiatori occasionali che a quelli più esperti. Tuttavia, è importante notare che i prezzi dei voli possono variare in base a una serie di fattori, compresa la disponibilità, la stagionalità e la domanda. Pertanto, anche se Google Flights è uno strumento utile, è consigliabile monitorare attentamente i prezzi e prenotare il prima possibile per ottenere le migliori tariffe.