Azzecca il supermercato giusto: puoi salvare fino a 3.000€ all’anno | Ecco dove devi andare

Qual è il supermercato più economico in Italia? Lo rivela una classifica di Altroconsumo: risparmio garantito per i consumatori.

Se sei alla ricerca di risparmi significativi nelle tue spese alimentari, sai senza dubbio che la vera sfida consiste nel scegliere il supermercato giusto.

Con una vasta gamma di opzioni disponibili, individuare il miglior punto vendita può sembrare una sfida insormontabile. Tuttavia, comprendere quali fattori considerare può fare la differenza.

Per fortuna esistono apposite indagini annuali per individuare le opzioni più convenienti. Quella che ti presentiamo è stata effettuata da Altroconsumo.

Scopriamo insieme quali sono le opzioni migliori sul mercato per chi va a fare la spesa.

I vincitori della classifica hanno comunque alzato i prezzi

L’indagine, condotta su un campione rappresentativo di 1.203 punti vendita, ha permesso di elaborare un indice comparativo che misura il posizionamento dei prezzi delle diverse catene a livello nazionale e locale. Questo indice fornisce una guida preziosa per i consumatori alla ricerca delle migliori offerte. L’ultima effettuata sui supermercati in Italia ha però rivelato un dato allarmante: tutti e 35 i marchi esaminati hanno registrato un significativo aumento dei prezzi rispetto all’anno precedente. Questo aumento dei costi ha colpito principalmente i discount, che hanno subito un rincaro medio del 15%. Nonostante questo scenario di inflazione, esistono ancora possibilità per le famiglie di ridurre la spesa, con un potenziale risparmio annuo fino a 3.455 euro facendo la spesa nei discount che offrono prodotti a prezzi più contenuti.

Tra i punti vendita analizzati, Famila Superstore si conferma come la catena più conveniente per una spesa mista, ottenendo un indice di 100 nella classifica specifica. Per quanto riguarda i discount, In’s Mercato si è classificato al primo posto, mentre Aldi ed Eurospin, pur perdendo la posizione guadagnata l’anno precedente, rimangono comunque tra le migliori opzioni per la spesa economica.

Tra marca e risparmio vince il risparmio

Nonostante i rincari, i discount continuano a rappresentare la scelta più economica per i consumatori, occupando i primi otto posti nella classifica della spesa con i prodotti meno costosi. Tuttavia, le differenze di prezzo tra le varie insegne sono diventate meno evidenti, suggerendo che i discount si siano allineati nella politica dei prezzi. La crescente inflazione ha portato a un maggiore successo dei discount e delle private label, i prodotti con il marchio della catena, poiché i consumatori apprezzano i loro costi generalmente inferiori.

In particolare, Spazio Conad si è dimostrato essere l’opzione più economica per i prodotti a marchio del distributore al momento dell’indagine. Gli esiti dei test condotti confermano che una percentuale considerevole dei prodotti migliori e più convenienti appartiene a queste categorie. Per coloro che preferiscono acquistare prodotti di marca presso ipermercati e supermercati, è importante selezionare attentamente il punto vendita: i prezzi possono variare notevolmente tra i diversi punti vendita, anche all’interno della stessa città.