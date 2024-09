Usa questa pianta nella preparazione dei tuoi piatti: migliora la memoria e abbatte gli zuccheri nel sangue

Le foglie di questa pianta vengono utilizzate regolarmente per insaporire numerosi manicaretti, ma pochi conoscono i suoi benefici.

Si tratta di una pianta molto comune e che viene spesso aggiunta nella preparazione di gustosi piatti di pasta, di carne o di pesce. Pochi però ne conoscono le sue proprietà benefiche. Per esempio, è ideale per controllare la glicemia ma non solo.

Migliora anche la memoria e la concentrazione. Inoltre viene consigliata alle persone che soffrono di problemi di digestione in quanto ha la capacità di ridurre il gonfiore addominale, oltre a lenire il bruciore di stomaco.

Stiamo parlando della salvia. Una pianta molto comune nella cucina italiana, anche se non tutti sono a conoscenza dei suoi vantaggi nel campo della salute, sia mentale che fisica. Ma scopriamo nel dettaglio quali sono tutti i suoi benefici e il modo in cui consumarla per poter usufruire al massimo di questi ultimi.

La salvia: una pianta spesso sottovalutata ma ricca di vantaggi per la salute

La salvia è un ingrediente molto apprezzato nell’ambito culinario in quanto conferisce un sapore unico e delicato al piatto che si sta realizzando. Inoltre è naturale, organica, antiossidante, energizzante, sana o fresca. Sono caratteristiche che fanno subito pensare alle strabilianti qualità di questa pianta, che negli ultimi anni viene utilizzata sempre più negli infusi.

Infatti la maggior parte delle proprietà sopracitate serve a regolare molti processi dell’organismo: migliorano la vita quotidiana di chi li usa. Come accennato in precedenza, molti infusi, come quello realizzato con la salvia, rappresentano degli ottimi alleati nella perdita del grasso corporeo in eccesso e quindi nella lotta al sovrappeso.

Preparazione e benefici

per realizzate l’infuso alla salvia, cominciate a riscaldare l’acqua fino a un punto prossimo all’ebollizione. Quindi toglietela dal fuoco e aggiungere la salvia. Coprite il tutto e lasciate riposare per qualche minuto in modo che l’infusione sia completata e le proprietà della bevanda siano intatte al momento del consumo.

Originaria dell’Europa meridionale, la salvia viene da tempo utilizzata nella medicina tradizionale per alleviare il dolore, le infiammazioni, proteggere l’organismo dai danni dei radicali liberi, dalle infezioni batteriche e virali. Si ricorda che questa pianta, oltre ad essere benefica per la digestione, è rilassante in quanto aiuta a dormire, e rappresenta anche uno strumento ideale contro i crampi mestruali.