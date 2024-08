Aereo, bagaglio disperso o danneggiato: ecco come ottenere un mega risarcimento da 1.600€ | Il trucco del legale

La compagnia aereo ha perso o danneggiato il tuo bagaglio? Ecco come e in quali condizioni puoi richiedere un risarcimento, anche molto alto.

Se viaggi spesso in aereo, saprai che ci sono regolamenti molto stringenti sul tipo di bagagli che si possono portare, nonché sul contenuto che è possibile inserire al loro interno. In genere, quando si tratta di portare un bagaglio da cabina, le regole sono più severe.

Nel bagaglio da cabina, infatti, non si possono portare diversi elementi. Non si possono inserire liquidi che superino i 100 ml per contenitore, per esempio, mentre invece si possono portare tranquillamente oggetti elettronici come tablet e computer che in stiva non si mettono.

Quando invece vogliamo portare con noi un bagaglio più grande, di solito tra i 10 e i 20 chili, è necessario imbarcarlo in stiva. Può capitare, tuttavia, che il bagaglio da stiva durante il viaggio si danneggi, o addirittura venga perso, imbarcato sull’aereo sbagliato o direttamente lasciato al punto di partenza dopo il check in. Che cosa fare in questi casi?

Bagaglio perso o danneggiato, quando chiedere il rimborso

Se il passeggero ritiene che il suo bagaglio non sia stato trattato nella maniera corretta, che quindi sia stato perso, danneggiato o consegnato in ritardo, può compilare un modulo di reclamo. Deve recarsi all’ufficio Lost & Found dell’aeroporto e richiedere il modulo PIR.

Inviato il modulo PIR, il passeggero ha 7 giorni di tempo per inviare una richiesta scritta di risarcimento direttamente alla compagnia aerea. In caso di danneggiamento del bagaglio, è consigliabile scattare una foto a sostegno.

Bagaglio danneggiato durante il volo, risarcimento fino a 1.600 euro

Secondo la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, la compagnia aerea è obbligata a risarcire il consumatore in caso di danneggiamento del bagaglio durante il volo. Il risarcimento corrisponde a 1.600 euro.

Ma cosa fare se il contenuto del bagaglio valeva economicamente di più di questa cifra? La compagnia aerea è tenuta a rimborsargli il corrispettivo del valore della merce persa o danneggiata. Tuttavia, è necessario che al momento dell’imbarco, il passeggero avesse comunicato di star trasportando merce di così alto valore.

Infine, se il bagaglio viene perso e poi ritrovato a giorni di distanza, il passeggero ha 21 giorni di tempo per sporgere il reclamo alla compagnia aerea, dopo essere passato dal Lost & Found prima di lasciare l’aeroporto. La compagnia lo risarcirà di tutto quello che il passeggero ha speso per sostituire ciò che aveva con sé: è bene quindi conservare gli scontrini.