Anche con Chat GPT versione base potrai creare immagini gratis senza dover pagare una AI specializzata | Con questo trucco puoi farlo

Con Chat GPT ora si potranno creare immagini senza usufruire dell’abbonamento a pagamento. Ecco come funziona.

Da ormai qualche anno si sente parlare di “intelligenza artificiale” e di quello che si può fare con questa tecnologia. Esistono diverse tipologie di intelligenza artificiale, ma quelle più interessanti sono forse quelle creative, che appunto permettono di creare nuovi file, come testi, ma anche immagini e video.

Negli ultimi tempi, Chat GPT, una delle intelligenze artificiali più popolari al mondo, si è evoluta tantissimo, arrivando alla quarta versione. Con la quarta versione non si possono solo creare dei testi partendo da un input minimo, ma anche immagini.

Fino a poco tempo fa, se si voleva creare un’immagine con Chat GPT, bisognava per forza accedere al modello premium, ovvero quello a pagamento, che era anche il più aggiornato. Adesso invece non è più necessario.

Chat GPT, come creare immagini con l’AI senza pagare

Fino a poco tempo fa per creare immagini con l’intelligenza artificiale di Chat GPT bisogna accedere al pacchetto premium e pagare circa 20 euro al mese. Al massimo, un trucchetto per bypassare questo sistema era utilizzare Copilot, ovvero l’AI di Bing, che da qualche tempo si è unita a OpenAi.

Adesso, invece, si può continuare a usare direttamente Chat GPT. Lo ha annunciato l’account ufficiale su X (ex Twitter), spiegando che verrà integrata la tecnologia DALL-E 3, che permetterà gli utenti appunto di creare immagini continuando a utilizzare la versione gratuita.

Chat GPT, l’integrazione a DALL-E 3 per creare immagini con l’AI gratuitamente

Con questa integrazione DALL-E 3 al modello base di Chat GPT, gli utenti potranno richiedere all’intelligenza artificiale di creare immagini semplicemente usando la solita chat con cui fino a ora avevano chiesto di generare del testo.

Basterà dare una descrizione minima (o anche più dettagliata, a seconda delle intenzioni dell’utente) dell’immagine che si ha in mente attraverso il sistema di chat e da lì ChatGPT inizierà a generare quanto richiesto. L’unico limite è la quantità: gratuitamente, si potranno generare solo 2 immagini al giorno. Questa funzionalità è già disponibile.

Al momento, sembra che si potrà solo chiedere a Chat GPT di generare un’immagine dal nulla, quindi non sarà possibile, per esempio, caricare una foto da locale o dal web chiedendo di modificarla. Tuttavia, per queste funzioni è possibile richiedere l’aiuto di Copilot (ex Bing), che permette di creare e/o modificare immagini caricate o già create sempre gratuitamente. Ovviamente, il risultato potrebbe non essere sempre soddisfacente: ricordati che stai usando una tecnologia ancora giovane.