Liberati per sempre dalle chiamate spam: queste sono le risposte infallibili, non ti chiameranno più

C’è un metodo infallibile che vi permetteranno di sbarazzarvi delle chiamate spam: basta pronunciare questa frase e il gioco è fatto.

Negli ultimi anni le chiamate spam si sono fatte sempre più frequenti. Oltre ad interrompere la routine quotidiana, spesso e volentieri arrecano molto fastidio. Purtroppo inserire i propri dati nel registro pubblico delle opposizioni non sempre ci permette di sbarazzarsi di queste insistenti chiamate.

Ci sono anche diverse app che presentano la stessa funzionalità e sono al giorno d’oggi milioni di persone le utilizzano. Però, per chi le ha, sa benissimo che anche queste non sono infallibili, come del resto non lo è il registro delle opposizioni.

Pochi però sono a conoscenza di un metodo estremamente affidabile e consiste semplicemente nel pronunciare al telefono una frase ben precisa. Questo è uno strumento più potente di ciò che si pensa e consente una volta per tutte di boccare qualsiasi chiamata spam.

Basta una frase per dire addio alle chiamate spam

Ricevere chiamate di spam è molto comune al giorno d’oggi, ma questo non significa che smettano di darci costantemente fastidio. Possono anche causare ansia e frustrazione, soprattutto quando si ripetono più volte al giorno. Si tratta di una pratica messa in atto dalle azienda che non solo fa perdere tempo, ma arriva ad essere invasiva. Il consiglio però è di non rispondere mai a questo tipo di chiamata perché qualora si facesse ciò, si darà all’operatore la conferma che il vostro numero è attivo e risponde.

Da quel momento in poi, è probabile che le aziende continueranno a chiamarvi per offrirvi prodotti o servizi a cui non siete minimamente interessati. Per non parlare del rischio che si corre a rispondere ad alcune di queste chiamata, che possono rivelarsi dei tentativi di truffa, in cui si chiedono informazioni personali per ingannarvi o addirittura rubarvi soldi.

Il trucchetto sconosciuto a prova di spam

Oggi vi sveliamo un metodo semplice ma super efficace per bloccare in modo definitivo le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Esiste una frase che dovreste pronunciare quando ricevete una chiamata spam ed è la seguente: “Dove hai preso il mio numero?”.

Questa semplice richiesta può fare un’enorme differenza. Dicendola in modo chiaro e deciso, comunicate all’operatore che non siete interessati alle loro offerte e che volete che il vostro numero venga rimosso dai loro archivi. Infatti, secondo la legge sulla protezione dei dati, le aziende non possono effettuare chiamate casuali e devono informare gli utenti sul modo in cui hanno ottenuto i loro dati. Perciò, se la chiamata è legittima, vi informerà di conseguenza, altrimenti c’è un’alta probabilità che smetteranno di chiamarvi per evitare problemi legali.