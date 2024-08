Fototessera passaporto: se vi siete fatti troppo belli per lo scatto poi non vi fanno salire sull’aereo | Troppo irriconoscibili

Il vostro look potrebbe farvi rischiare di perdere l’aereo: ecco quali accorgimenti prendere per evitare questa spiacevole situazione.

Quando si tratta di fare una foto per un documento ufficiale tutti noi vogliamo apparire al nostro meglio, ma bisogna fare attenzione a non esagerare. In questo periodo di vacanza sempre più persone si sono apprestate a rinnovare il proprio passaporto o a richiederne uno nuovo e ovviamente questo comporta la realizzazione della fototessera.

Con l’avvento dei social e dei filtri che vengono spesso utilizzati nei selfie, è scontato che si voglia migliorare il proprio look per una foto che dovrà poi rimanere sui documenti ufficiale per anni. Questo però potrebbe mettervi nei guai, soprattutto quando si tratta di passare dei controlli.

Basti pensare a quelli dell’aeroporto, che molti di noi hanno già affrontato più di una volta e perciò sappiamo bene che possono essere alquanto rigorosi. Gli esperti però consigliano caldamente di non trasformare eccessivamente il viso presente nella fototessera se non si vuole rischiare di perdere il volo.

Niente glow up nella fototessera: i rischi sono troppi

Quando si decide di esaltare eccessivamente il proprio aspetto nella fototessera si può rallentare il processo di verifica in aeroporto. Ma questo sembra non fermare i milioni di utenti che desiderano ottenere un look semi-hollywoodiano per il proprio passaporto. Basti pensare che le ricerche su Google di “come fare una fototessera” sono aumentate di oltre il 200% nell’ultimo mese.

Per non parlare dei numerosi tutorial presenti su TikTok e diventati subito virali, che spiegano passo dopo passo come truccarsi per la fatidica foto, in modo che lo scatto assomigli il meno possibile a una foto segnaletica. Sfortunatamente, anche se questi makeover fotografici possono sembrare super glamour, possono darci qualche rogna in più durante i controlli.

Come realizzare al meglio una fototessera

È importante ricordare che il motivo della fototessera è quello di fornire un’identificazione visiva chiara e accurata. Così facendo si aiuta non solo a facilitare il riconoscimento del viaggiatore ma al tempo stesso è un modo per prevenire le frodi e mantenere le frontiere sicure. Ciò significa che se la foto presente nel passaporto non rispecchia la persona in questione, si potrebbe essere costretti a sottoporsi a ulteriori procedure di controllo.

Si ricorda che le fototessere devono essere a colori, scattate su uno sfondo bianco e con un’immagine chiara del volto. Devono inoltre essere scattate da un’altra persona (niente selfie) e non devono essere modificate con filtri o intelligenza artificiale. Inoltre è vietato indossare occhiali, cappelli o copricapi, tranne che per motivi religiosi o medici. Un nuovo passaporto non deve però essere chiesto per piccoli cambiamenti fatti al proprio look, come la crescita della barba o un nuovo colore di capelli. Bisogna tuttavia farne richiesta quando si subiscono trasformazioni importanti, tra cui interventi chirurgici, traumi significativi al viso, oppure l’aggiunta o la rimozione di tatuaggi o piercing sul viso di grandi dimensioni.