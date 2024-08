Atleti olimpici migrano su Only Fans: addio gare, serve fare soldi più rapidamente

Per migliorare le proprie entrate, alcuni atleti che partecipano alle Olimpiadi di Parigi hanno deciso di iscriversi ad OnlyFans.

In questi giorni si stanno disputando le Olimpiadi di Parigi, dove migliaia di atleti si sono radunati per competere nella propria disciplina sportiva. Questa edizione però non si è aperta senza polemiche, a causa soprattutto di quanto accaduto durante la cerimonia di apertura.

Infatti a seguito della sua originalità e peculiarità, quest’ultima ha attirato l’attenzioni di numerosissimi telespettatori, molti dei quali hanno deciso di esprimere la propria opinione sui social. A prescindere da ciò, a far discutere è stata anche la scelta di diversi atleti di iscriversi ad una piattaforma da sempre considerata controversa.

Si tratta di OnlyFans, un noto sito caratterizzato dalla condivisione di materiale di vario genere, anche se gran parte è rivolto all’intrattenimento per adulti. Ebbene, nell’ultimo periodo sempre più campioni di fama internazionale hanno deciso di lavorare su questa piattaforma.

Campioni olimpici su OnlyFans: le polemiche non si fanno attendere

A differenza di altri sportivi come i calciatori, la maggior parte degli atleti che partecipa alle Olimpiadi non vanta entrate particolarmente elevate. Perciò, per sopperire ai guadagni mancati, alcuni di loro hanno pensato di bene di fare soldi tramite OnlyFans. Secondo quanto dichiarato da loro, si tratta di un metodo semplice e rapido di incrementare il proprio conto corrente.

Tra questi c’è il tuffatore britannico Jack Laugher, che fa pagare circa 10 euro al mese per accedere ai suoi contenuti hot. Il ventinovenne ha spiegato che il sito contribuisce a integrare il reddito relativamente basso che ricava dalle sue attività sportive, anche se non ha rivelato l’esatta somma di denaro aggiuntiva che percepisce con la piattaforma.

Attività hot per guadagni extra

Su OnlyFans sono presenti anche ex atleti olimpionici come la pattinatrice di velocità Elise Christie, che ha affermato che il suo account le ha salvato la vita dopo essersi ritirata tre anni fa: “Sono passata dall’essere una persona che vinceva medaglie a non avere assolutamente nulla e ad essere abbandonata e lasciata sola a capire la vita”.

Questo l’ha portata a perdere la casa e ad essere costretta a fare tre lavori per mantenersi. OnlyFans le ha dato modo di riemergere da un periodo molto buio e ora riesce ad utilizzarlo in maniera positiva. La pattinatrice ha rivelato che molte persone la contattano per saperne di più sulla sua vita e per farle domande sullo sport e sul fitness. Per questo motivo utilizza il sito anche come strumento per coinvolgere i fan che la seguono da molto tempo.