Premi questo pulsante del condizionatore e la bolletta crolla del 40% | Chi lo incontra lo usa per sbaglio

Non tutti conoscono questa utilissima impostazione che può essere attivata con un semplice click: stop consumi stellari.

Siamo ancora all’inizio dell’estate, ma in molte città le temperature sono già alle stelle, tanto da spingere i cittadini a iniziare ad attivare i propri condizionatori per poter respirare e avere una gradevole temperatura dentro la propria casa.

Se in precedenza il condizionatore in casa non era considerato necessario, oggi, con l’aumento delle temperature causato dal cambiamento climatico, è sempre più diffuso anche nelle abitazioni private.

Il solo problema di questo comodissimo accessorio risiede nei suoi costi di consumi, piuttosto alti, pertanto non lo si sfrutta al suo massimo visto che sovente si teme un costo davvero troppo alto in bolletta.

Basta premere questo pulsante per risolvere il problema: in questo modo il consumo può essere ridotto persino del 40%, scopriamo qual è la funzione che ci permette di risparmiare più di tutte.

Condizionatori: attenzioni e accortezze per un consumo ridotto

Non tutti i consumatori lo sanno, ma ci sono una serie di pratiche virtuose che, se sommate, possono portare a una riduzione dei consumi anche del 40%: in questo modo contribuite al risparmio energetico e soprattutto evitate che vi prenda un colpo all’arrivo della bolletta elettrica.

Una tra le cose da fare, ad esempio, è la manutenzione e la pulizia dei condizionatori: questo li rende più salubri e molto più efficienti, in modo tale da non aver bisogno di tenerli sempre accesi per una temperatura gradevole. Ma non è finita qui.

Buone pratiche da mettere in atto: risparmierete moltissimo

A diffondere i consigli sull’utilizzo dei condizionatori è proprio l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che raccomanda, innanzitutto, di investire in dispositivi elettronici ed elettrodomestici che abbiano una buona efficienza energetica.

Tra le altre attenzione che è necessario avere c’è quella di abbassare le tapparelle e chiudere le finestre soprattutto nelle ore più calde, così da conservare il fresco generato dal climatizzatore. Infine, l’alleato per il risparmio in bolletta è proprio un pulsante sul telecomando del condizionatore, ovvero quello tramite il quale si imposta la funzione “deumidificatore” e non solo: le funzioni “notte” oppure “sleep” regolano la temperatura così che non debba farlo tu nel corso della notte. In questo modo puoi dormire sonni tranquilli.