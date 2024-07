LIDL, al via mega piano assunzioni: stanno cercando 6.000 persone | Manda subito il cv, in estate tutti pensano solo alle vacanze

La nota catena di supermercati tedesca è pronta per ampliare il proprio organico nei diversi punti vendita situati in Italia.

La LIDL ha da poco reso pubblico il suo piano di aprire nel territorio nazionale 150 nuovi punti vendita entro il 2024. L’obiettivo, come ha affermato la stessa società, è di raggiungere quota 1000 entro il 2030.

Ma non è tutto perché questo ha fatto in modo che si stiano cercando 6 mila nuovi dipendenti, che entreranno di fatto nell’organico della nota catena di supermercati tedesca. Una grande occasione dunque per tutti i diplomati e i laureati che desiderano prendere parte a questa innovativa realtà. Non c’è alcun dubbio che il grande numero di dipendenti assunti avrà un impatto diretto sui livelli occupazionali del Paese.

Le posizioni disponibili sono numerose e riguardano una serie di settori differenti, tra cui quello amministrativo a quello gestionale. Detto ciò, scopriamo più nel dettaglio quali sono i ruoli che LIDL ricerca e soprattutto il modo in cui poter presentare la propria candidatura.

Nuove assunzioni LIDL in Italia: migliaia di posizioni aperte

Sin dal suo arrivo nel Bel Paese, avvenuto all’inizio degli anni ’90, la LIDL ha ottenuto un grandissimo successo e oggigiorno è considerata una delle catena di supermercati più popolari e richiesti. Fondata nel 1992, la società fa parte del Gruppo Schwarz, uno tra i più grandi gruppi di vendita al dettaglio multinazionale in Europa.

Come accennato in precedenza, saranno centinaia i nuovi negozi che verranno inaugurati entro la fine di quest’anno. Le città interessate sono diverse. Tra queste troviamo Termoli,(Campobasso), Gozzano (Novara), Milano, Gorla (Varese), Rozzano (Milano), Modugno (Bari), Modena. Pesaro e Ottaviano (Napoli).

Ruoli ricercati e candidature

Le posizioni che LIDL sta ricercando per inserire nei vari punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale sono essenzialmente le seguenti: addetti vendita, store manager, assistenti store manager e operatori di filiale. Possono presentare domanda sia diplomati che laureati, anche se per i primi non sono aperte tutte le posizioni. Ci sono profili infatti che non richiedono alcuna esperienza, mentre per altri sono necessarie determinate competenze, e queste includono il possesso di un certo titolo di studio.

Per saperne di più si consiglia di consultare direttamente il sito ufficiale della LIDL. Per quanto riguarda l’invio della candidatura, basta visitare la pagina lavoro.lidl.it dedicata alle carriere, selezionare il ruolo al quale si è interessati e inviare il curriculum tramite l’apposito form.