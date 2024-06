Lunotto posteriore sporco, ora al posto di blocco controllano proprio quello | Se hai la macchina conciata la stangata è di 173€, occhio che in estate piove meno

Non è solo una questione di decoro e di estetica: se hai l’auto sporca rischi una sanzione pesante, vai subito all’autolavaggio.

A meno che non si è tra le persone fissate o appassionate di automobili, il lavaggio dell’auto è una operazione che si tende spesso a rimandare, sia che la facciamo in casa con tubo e spugna, sia che la portiamo da professionisti del settore. Ormai quasi tutti hanno un proprio mezzo per spostarsi: non si possono ignorare tutte le comodità che guidare la propria auto consente, ma non bisogna dimenticare di mettere tra i contro le spese da affrontare.

Lavare l’auto si tratta, comunque, di una questione di igiene: se guidiamo spesso o comunque passiamo molto tempo all’interno dell’abitacolo, questo deve essere quanto meno decente a livello di pulizia, per poter mantenere e vivere un ambiente salubre.

Per quanto riguarda gli esterni, invece, è sempre bene presentarsi a un appuntamento con una macchina scintillante, e potrebbe essere non solamente una questione di facciata ma anche di sostanza.

Infatti, se queste parti della tua auto sono sporche, rischi persino una sanzione da parte delle autorità: eccone il motivo e come evitarle.

Una sanzione per l’auto sporca, eccone il senso

La questione dell’auto sporca e della possibile multa da parte di polizia stradale, vigili o altre autorità risiede nell’articolo 102 del Codice della Strada, che parla proprio nel dettaglio di questo aspetto.

Questo articolo, infatti, dice chiaramente che la targa della macchina deve essere ben visibile: infatti, con i moderni sistemi di identificazione, già solo dalla targa le autorità possono estrarre una serie di dati – ad esempio se l’assicurazione è in regola – per non parlare poi degli autovelox, il cui funzionamento dipende dalla possibilità di ritracciare l’auto che ha superato il limite di velocità.

Lavare l’auto, un gesto necessario per evitare multe

Se vi trovate in un periodo affollato di impegni e non potete portare l’auto a lavare, dunque, basterà ricordarsi di pulire per bene la targa, così che questa possa essere leggibile.

In ogni caso, anche per una questione di buona visibilità, sarebbe corretto pulire almeno tutti i vetri che consentono all’automobilista di avere una visione della strada ottimale senza punti di buio o poco chiari per via dello sporco: a questo punto, quindi, conviene che l’automobile si porti a lavare in maniera costante, così da evitare qualunque tipo di problema, che sia di visibilità oppure di multe prese.