Il trucco per accendere una lampadina senza corrente con solo una bottiglia d’acqua | Azzeri la bolletta

Lo sapevi che è possibile ricreare l’effetto di una lampadina usando una semplice bottiglia d’acqua, senza elettricità? Il video è virale sui social: ecco il tutorial.

Da mesi e mesi si sente parlare del rincaro di materie prime come elettricità e gas. L’IVA di entrambi era stata temporaneamente bloccata in via straordinaria, ma a gennaio è stata ripristinata quella regolare sul gas, mentre a luglio 2024 tornerà anche quella dell’elettricità. Per questo, durante l’ultimo periodo tantissimi italiani hanno cercato di risparmiare il più possibile.

Risparmiare non è facile e ci sono tantissimi modi diversi per farlo. Uno però ultimamente ha attirato moltissimo l’attenzione su Internet: si tratta del trucco della bottiglia d’acqua. Lo sapevi che con una semplicissima bottiglia d’acqua è possibile accendere una “lampadina”, andando quindi a non utilizzare la corrente?

Questo metodo è perfetto per abbassare i costi delle bollette. Ma come si fa? Ecco tutte le istruzioni.

Lampadina, come accenderla usando una bottiglia d’acqua

Il video dell’uomo filippino che accende una lampadina con una bottiglia d’acqua è andato virale su tutti i social, soprattutto TikTok. Nel video si vedono innanzitutto dei colli di bottiglie di plastica che sporgono dalle tegole dei tetti: perché i filippini incastrano le bottiglie nei tetti delle proprie case? Per simulare dei lampadari.

Ecco come fare. Innanzitutto, bisogna prendere una bottiglia di plastica e riempirla d’acqua. Prendete anche una tegola e fateci un buco nel mezzo, poi fateci passare la bottiglia attraverso. L’acqua deve essere pulita, ma aggiungete anche della candeggina, in modo da evitare il proliferare dei batteri. Poi appendete la tegola al soffitto, in modo che la bottiglia sporga per metà in casa e per metà sul tetto. Ovviamente non deve esserci nessun altro livello tra il soffitto e il tetto.

Lampadina, come simularla senza elettricità

Che cosa succede ora? Quando la luce solare colpisce la bottiglia, si innesca un processo chimico che spinge la luce a creare una sorta di effetto autoriflettente e a diffondersi per tutta la bottiglia. In questo modo, la bottiglia si trasforma in una lampadina che non sfrutta l’elettricità. La luce è abbastanza potente da illuminare una stanza.

Per fare in modo che questo trucchetto funzioni anche di notte, si possono installare dei pannelli solari economici sul collo della bottiglia, in modo che catturi la luce solare durante il giorno e poi la riutilizzi quando è buio. Questo metodo è largamente usato in aree dove la diffusione dell’elettricità è scarsa e aiuta tantissime famiglia, soprattutto in alcune zone dell’Asia e dell’Africa.