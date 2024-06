Spegni e riaccendi il cellulare almeno 1 volta ogni 168 ore | L’esperto suggerisce di farlo sempre, questo semplice gesto può salvare i tuoi dati

Con questa semplice azione sarete in grado di salvaguardare il benessere del vostro cellulare: ecco tutti i dettagli.

Molti di noi hanno l’abitudine di lasciare perennemente acceso il cellulare, perfino di notte, quando solitamente non viene utilizzato. Quest’ultimo però è ormai diventato una parte integrante della nostra vita e ci sentiamo quasi male a spegnerlo.

Gli esperti però ci consigliano di non tenerlo acceso per più di 168 ore consecutive. Questo consiglio non ha solo a che fare con la nostra salute mentale e fisica, ma anche con la nostra sicurezza informatica. Infatti questa semplice azione può evitare che lo smartphone subisca attacchi informatici.

La National Security Agency (NSA) statunitense ha da poco pubblicato un rapporto dove vengono elencate le migliori pratiche per la sicurezza dei dispositivi mobili, includendo anche alcune misure preventive per combattere le sempre più diffuse minacce che avvengono tramite il web.

E tra le principali raccomandazioni c’è anche quella riguardante l’accensione e lo spegnimento del proprio cellulare. Come accennato, si suggerisce di farlo almeno una volta alla settimana. Questa azione può sembrare insignificante ma potrebbe rappresentare la chiave per proteggere il dispositivo da eventuali vulnerabilità e attacchi hacker. È anche il motivo per il quale si dovrebbe spegnere il proprio pc almeno una volta ogni sette giorni.

Perché bisogna spegnere e riaccendere il cellulare?

Lo spegnimento dello smartphone permette di interrompere qualsiasi flusso di informazioni che i criminali informatici potrebbero essere riusciti a sfruttare attraverso falle non ancora scoperte del cellulare. Il riavvio settimanale infatti distrugge qualsiasi connessione hacker, garantendo un’ulteriore sicurezza.

Oltre alla raccomandazione di non lasciare acceso il proprio dispositivo mobile per più di 168 ore, il rapporto realizzato dalla NSA include altre misure di sicurezza molto importanti. Tra queste, l’agenzia esorta gli utenti a scegliere la biometria (come il riconoscimento facciale e le impronte digitali) accantonando i metodi tradizionali come le password. Non solo, è preferibile utilizzare cavi di ricarica originali per ridurre al minimo i rischi di malware.

Altre raccomandazioni per incrementare la sicurezza dello smartphone

Per quanto riguarda altre raccomandazioni aggiuntive, la National Security Agency suggerisce di disabilitare il Bluetooth quando non viene utilizzato, perché è un canale che viene generalmente sfruttato dai criminali informatici per accedere al dispositivo.

Inoltre, è consigliabile attuare gli aggiornamenti del sistema operativo e delle applicazioni non appena sono disponibili poiché includono dei patch di sicurezza che risolvono le vulnerabilità note. Sembra scontato ricordarlo, ma cercate di utilizzare password forti (almeno sei cifre) per la schermata di blocco. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di impostare il telefono in modo che si blocchi automaticamente dopo 10 tentativi di sblocco falliti e dopo cinque minuti di inattività.