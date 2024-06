Segna sul calendario queste date di giugno: finalmente l’INPS sgancia qualcosa | 200€ sul conto corrente, controlla se li accredita

Tra poco milioni di italiani si troveranno centinaia di euro in più sul proprio conto corrente: ecco il motivo.

Tra pochi giorni l’INPS invierà a milioni di famiglie il tanto atteso assegno unico. Sono state infatti decise le date entro le quali si riceverà questo importante aiuto economico. Visti rincari degli ultimi mesi, come dimostrato anche dalle bollette domestiche, gli aiuti finanziari sono fondamentali per risollevare molti italiani che si trovano in grande difficoltà, incluse ovviamente quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà.

Le date previste per il pagamento del suddetto assegno unico varieranno in base al proprio reddito. Infatti i nuclei famigliari che vantano redditi stabili riceveranno l’importo tra il 17 e il 19 giugno 2024. Invece per coloro che sono stati oggetto di modifiche o ritardi, otterranno il sostegno economico tra il 24 e il 30 giugno 2024. Si ricorda che l’ISEE deve essere aggiornato in modo da poter ottenere subito l’importo corretto.

Il pagamento

Per verificare la ricezione dell’assegno unico si può visitare il sito dell’INPS, tramite il quale si accede con le credenziali SPID, CIE o CNS. Dopo essere entrati nell’area personale si procede controllando le notifiche dove sarà possibile trovare i dettagli sui pagamenti. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il “Fascicolo Previdenziale del Cittadino“.

Come accennato in precedenza l’importo dell’assegno unico varia in base all’ISEE famigliare. Quest’ultimo parte da un minimo di 57 euro per coloro che non hanno ISEE e per tutti quelli che hanno un guadagno superiore a 45.574,96 euro. Il sostegno economico può arrivare invece ad un massimo di 199,40 euro, cifra che spetta ai cittadini che vantano un ISEE inferiore a 17.090,61 euro.

Aggiornamento ISEE

Se si ha necessità di aggiornare il proprio ISEE in vista dell’assegno assegno unico 2024 basterà semplicemente raccogliere i documenti, ovvero il vecchio modello ISEE, le dichiarazioni dei redditi, le certificazioni uniche e altri documenti che mostrano il guadagno complessivo della famiglia. E’ fondamentale inoltre compilare la DSU: c’è la possibilità di calcolarla online, andando sul sito dell’INPS.

Per ottenere un ISEE aggiornato è necessario anche inviare la DSU per via telematica tramite le credenziali SPID, CIE o CNS. Dopo che aver elaborato il modulo, l’INPS invierà una comunicazione con il nuovo ISEE. Si ricorda che chi ha già ricevuto l’assegno unico ci sarà il rinnovo automatico.