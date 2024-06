Trucco delle corde: come irrigare le tue piante durante due settimane di ferie con questa soluzione fai da te super efficiente | Non hai bisogno di chiamare il vicino

Il trucchetto in poco tempo ha fatto il giro del web: usatelo per non far morire le vostre piante mentre siete in vacanza.

Molti hanno sottovalutato il problema in passato e come risultato non sono stati in grado di salvare le proprie piante. Ma come sappiamo queste ultime necessitano regolarmente di acqua. Infatti non possono rimanere senza per lunghi periodi di tempo. Ma la domanda allora sorge spontanea: come si fa a evitare che muoiano quando si costretti ad assentarsi da casa per più giorni?

Ed è qui che entra in gioco un trucchetto diventato subito virale. A condividerlo è stato un utente di TikTok. Come ogni estate, milioni di italiani hanno in programma delle vacanze. Questa lontananza da casa però può causare qualche inconveniente, tra cui il dilemma di cosa fare con le piante.

L’assenza per diversi giorni o addirittura per settimane può essere un disastro per il vostro piccolo orticello, poiché, a seconda del tipo di pianta, trascorrere così tanto tempo senza ricevere acqua o cure può essere fatale, soprattutto nei caldi mesi estivi. Ma la soluzione sembra averla trovata un utente, che ha condiviso il trucco delle corde. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Come salvare le piante con il trucco delle corde

Se non c’è nessuno che può prendersi cura delle vostre piante, non arrendetevi perché potete fare affidamento su un semplice trucco ma estremamente efficace. Negli anni milioni di persone si sono fidati dei trucchetti condivisi online per semplificarsi la vita e magari facilitare un determinato compito. In questo caso il trucchetto che vi stiamo rivelando può salvare letteralmente la vita delle vostre piante.

Quest’ultimo infatti farà in modo che siano regolarmente innaffiate. Per il metodo, mostrato da una donna chiamata di nome Justine, tramite il suo account @selfcareplants, vi serviranno i seguenti oggetti: una pentola o un vaso e una corda, o in alternativa un filo di cotone spesso.

Procedimento

Una volta scelto un vaso (o una pentola), preferibilmente grande, il passo successivo sarà quello di riempirlo d’acqua. A questo punto posizionate le piante intorno. Quindi prendete la corda (una per ogni pianta) e tagliatela ad una lunghezza tale che una estremità possa toccare il fondo della pentola o del vaso e l’altra estremità riesca ad arrivare al terreno della pianta.

Attenzione fate in modo che la pentola si trovi più in alto delle piante. Al ritorno dalle vostre vacanze potrete notare come le vostre piante siano perfettamente in forma. Anche se si tratta di un trucchetto abbastanza rudimentale, vi assicuriamo che funziona alla perfezione!