Trucco del cuscino: ora le provano tutte per non pagare il bagaglio a mano | I furboni fanno così

Un passeggero ha rischiato grosso dopo aver trovato un astuto trucchetto per risparmiare sul proprio bagaglio a mano.

Ormai i passeggeri le inventano di tutti i colori pur di non sborsare qualche soldo in più, soprattutto se si tratta del proprio bagaglio a mano. Infatti sempre più compagnie aeree non includono più quest’ultimo nel costo del biglietto ma richiedono un extra per poter portarlo a bordo.

Ed è qui che entrano in gioco i social e in particolar modo TikTok, dove si trovano migliaia di trucchetti che proclamano di poter semplificare la vita, in un modo o nell’altro, magari riuscendo perfino a risparmiare. Questo almeno riguarda uno dei metodi diventati virali e che è stato messo in atto da un passeggero che ha deciso di imbarcarsi in aereo con una federa.

Ma non si trattava di una semplice federa. Al suo interno infatti erano visibilmente presenti dei vestiti. Un trucchetto che l’uomo ha voluto provare per tentare di non pagare la tariffa relativa al bagaglio a mano. Ma l’episodio non è finito nel migliore dei modi.

Il trucchetto social che ha messo nei guai un passeggero

Pochi giorni fa presso l’aereoporto internazionale di Orlando un passeggero ha tentato di risparmiare il costo relativo all’imbarco del bagaglio a mano ricorrendo a un trucco di imballaggio diventato subito virale. Pensando di riuscire ad aggirare il sistema, quest’ultimo si è presentato con una federa in mano.

Cercando di eludere le regole del bagaglio a mano della compagnia aerea, l’uomo l’ha riempita con alcuni dei suoi effetti personali, sostenendo che si trattava di un cuscino. Su TikTok, l’utente @natashaorganic ha ripreso l’interazione tra il passeggero e il personale della compagnia aerea. Ha documentato la loro discussione fino all’arrivo della polizia aeroportuale che lo ha scortato fuori dal gate.

Non sempre il web ha ragione

Secondo quanto documentato dall’utente, all’inizio l’uomo,parlando con il personale, affermava che si trattasse semplicemente di una federa anche se era evidente a tutti i presenti che al suo interno si trovavano numerosi oggetti. Al passeggero però è stata offerta l’opportunità di pagare la tariffa per il bagaglio a mano, ma si è rifiutato.

Anche se alla fine ha cambiato idea, complice la chiusura del gate, era troppo tardi. Nonostante abbia cercato fino all’ultimo di farsi strada per entrare nell’aereo, non c’è stato modo. Anzi, lo staff è stato costretto a chiamare la polizia, che si è limitata a scortare fuori l’uomo. Questa storia dovrebbe far riflettere e incoraggiare le persone a non copiare tutto ciò che si vede online. Non sempre i trucchi virali si rivelano vantaggiosi, anzi a volte si può finire in guai seri.