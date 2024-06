Scoperti 5 usi redditizi dell’Intelligenza Artificiale per fare un soldi comodamente da casa | Provane qualcuno, hai tutto da guadagnare

Sfruttate l’Intelligenza Artificiale a vostro favore: ecco su quali lavori potrete cimentarvi per guadagnare in modo semplice e rapido.

Negli ultimi anni, a causa di diversi fattori, tra cui la pandemia, abbiamo assistito ad una riduzione notevole delle professioni cosiddette tradizionali e ad una rapida crescita di quelle in smartworking. Queste ultime sono molto richieste dai dipendenti in quanto permettono prima di tutto di avere una maggiore flessibilità.

Un punto molto importante, soprattutto se si ha una famiglia e si vuole conciliare al meglio il rapporto casa-lavoro. In particolare però è il lavoro freelance che sta prendendo il sopravvento. Le persone si stanno rendendo conto che per guadagnare bene e avere successo non serve trovarsi ogni giorno confinato tra le mura di un ufficio o agli ordini di un datore di lavoro.

Per questa ragione sempre più persone hanno deciso di prendere il mano il proprio destino professionale optando per una propria versione di flessibilità, attraverso il freelance e le attività a loro più consone. Tutto ciò si è reso possibile anche grazie alla diffusione dell’Intelligenza Artificiale, della quale negli ultimi mesi si stanno scoprendo i suoi innumerevoli utilizzi.

Uno di questi utilizzi è quello di sfruttare gli strumenti e i software basati sull’intelligenza artificiale per guadagnare di più. Non è difficile scoprire come fare: basta fare qualche ricerca su Google per trovare esempi di come incrementare i propri guadagni con questa tecnologia nel ruolo di freelance a tempo pieno o come attività secondaria.

Come guadagnare sfruttando l’Intelligenza Artificiale

Ci sono diversi utilizzi per adoperare l’Intelligenza Artificiale a proprio favore e ottenere al tempo stesso degli ottimi guadagni. Oggi ve ne riveleremo ben 5. Cominciamo dal primo: Script video AI. Si può ricorrere a una serie di strumenti basati sull’IA ChatGPT per generare script video per YouTube. Potete creare un canale anonimo sulla celebre piattaforma e condurre esercitazioni con la vostra voce e un copione, lasciando che le immagini e le dimostrazioni pratiche facciano il resto del discorso.

Un secondo utilizzo è legato al Print-On-Demand, traducibile con stampa su richiesta. Ma come funziona esattamente? In poche parole la stampa su richiesta con l’IA avviene quando si utilizzano strumenti di questa tecnologia per generare citazioni, slogan e disegni accattivanti, che poi vengono stampati tramite un servizio di stampa su richiesta, in oggetti come tazze, borse, magliette e quaderni. In questo caso si consiglia di avere un negozio di e-commerce per poter meglio gestire il traffico di richieste.

Spunti sul modo di usare l’IA

Il terzo utilizzo dell’IA per ottenere maggiori entrate riguarda la realizzazione di opere d’arte. E’ possibile sfruttare alcuni strumenti come Midjourney per creare splendide illustrazioni di vario genere, che possono poi essere modificate e vendute come opere d’arte digitali su Etsy o su altre piattaforme. Un altro modo per adoperare l’Intelligenza Artificiale è collegato al copywriting. Diversi tool basati sulla medesima tecnologia permettono di migliorare la qualità e la produzione del proprio lavoro, qualora il vostro lavoro primario richieda una qualche forma di copywriting. Sarà possibile infatti generare schemi di contenuti, idee per titoli e intestazioni e interi pezzi di marketing per siti web e social media.

Infine potete provare a utilizzare l’intelligenza artificiale per aiutarvi a scrivere newsletter settimanali o mensili, risparmiando così tempo e lasciandovi liberi di concentrarvi su altre attività. La scrittura di newsletter può essere monetizzata, in quanto, se avete un vasto pubblico di abbonati, potete farvi sponsorizzare la newsletter o assegnare spazi pubblicitari. Potete anche inserire nella newsletter link di affiliazione o link ai vostri prodotti e servizi.