Bonus 1.000€ in arrivo per i lavoratori con familiari che necessitano di cure o assistenza particolari | Ecco come richiedere il voucher

E’ in arrivo un nuovo bonus che potrà far arrivare nelle tasche degli italiani una somma pari a 1000 euro: ecco come fare domanda.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una profonda crisi economica, che ha incrementato notevolmente il numero delle famiglia italiane che vivono al di sotto della soglia di povertà. Ciò ha portato all’introduzione di numerosi aiuti finanziari, molti dei quali rappresentati da dei bonus, che sono volti ad aiutare per l’appunto tutte quei nuclei famigliari che si trovano in grosse difficoltà.

Anche questa volta si tratta di una somma di natura economica che andrà a finire nelle tasche di milioni di cittadini. Cumulabile con altri finanziamenti pubblici e/o privati a sostegno del reddito familiare, il voucher è disponibile a partire dal primo giugno, come preannunciato da EPAR, l’ente che sostiene figli e familiari dei professionisti del lavoro.

Infatti proprio a loro è indirizzato il suddetto bonus, con l’obiettivo di sostenerli nel momento di maggior bisogno. Quest’ultimo corrisponderà ad una cifra di 1000 euro. Ma scopriamo nel dettaglio quali sono i requisiti per poter ottenere il voucher e la modalità di presentazione della domanda.

Un bonus per aiutare le famiglie italiane

Tra pochi giorni sarà possibile ottenere il bonus di 1000 euro, anche se ovviamente non tutti potranno beneficiarne. Quest’ultimo infatti è destinato ai dipendenti che vantano un contratto a tempo indeterminato full time e che al tempo stesso hanno dei familiari che necessitano di cure o assistenza particolari.

La somma corrispondere al voucher che verrà emesso servirà per coprire le spese delle rette per asili nido o scuole dell’infanzia, purché i bambini non superino i sei anni d’età. Inoltre i 1000 euro potranno servire anche per rimborsare sia le spese per rette di RSA o assistenti per anziani o disabili appartenenti alla stessa famiglia del richiedente) sia le spese relative ad interventi terapeutici per familiari con gravi disabilità.

Come fare richiesta

Il presidente di Epar, Manlio Sortino ha affermato che il bonus di 1000 euro è “l’ennesimo strumento promosso per sostenere il benessere e la serenità dei lavoratori degli studi professionali e dei professionisti del lavoro in genere e per favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro, in un’ottica work life balance che coinvolga e tuteli l’intera sfera familiare”.

Per quanto riguarda la ricezione del voucher, basta effettuare la sottoscrizione di un modulo e il versamento della quota associativa, che dovrà essere pagata tramite il modello F24 utilizzando il codice EPAR. Si ricorda che questo bonus ha la stessa scadenza del pagamento per i contributi previdenziali. Il versamento a Epar equivale allo 0,60% calcolato sulla paga, per 12 mensilità, di cui 0,50% a carico dell’azienda e 0,10% a carico del lavoratore.