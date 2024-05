Reddito, passa la nuova legge “Grande Fratello”: ora sapranno pure se vai al supermercato a comprarti una pagnotta | Così è invivibile

È già protesta per la nuova misura anti-frode, ritenuta troppo invasiva: in un attimo sanno tutto di te, nel minimo dettaglio.

Il Parlamento ha approvato la nuova legge sul reddito che sta suscitando un’ondata di polemiche e preoccupazioni tra i cittadini.

Questa normativa, caratterizzata da un controllo senza precedenti, consente alle autorità di monitorare ogni singolo aspetto delle spese quotidiane degli individui, fino al punto di sapere se qualcuno si reca al supermercato per acquistare una semplice pagnotta.

Le critiche sono immediate e accese: molti sostengono che questa misura rappresenti una violazione inaccettabile della privacy, rendendo la vita quotidiana invivibile.

In un clima di crescente tensione, la questione del bilanciamento tra sicurezza e libertà individuale è più che mai al centro del dibattito pubblico.

Il nuovo metodo di controllo assoluto discusso in Parlamento

La recente decisione del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, di bloccare l’entrata in vigore della nuova versione del redditometro ha suscitato un dibattito acceso all’interno del panorama politico italiano. Questo atto, che è stato accolto con un certo scetticismo da parte di alcuni settori, è stato motivato dalla necessità di approfondire ulteriormente il provvedimento, a seguito delle preoccupazioni sollevate da alcuni membri della maggioranza. Il redditometro, strumento volto a individuare il reddito effettivo dei contribuenti attraverso l’analisi delle loro spese, era stato oggetto di controversie fin dal suo annuncio. Si prevedeva che questo strumento avrebbe ampliato la sua portata per includere una vasta gamma di spese, dall’acquisto di medicine all’investimento in piante e fiori, fino al mantenimento di animali come i cavalli.

L’obiettivo era identificare situazioni di dichiarazioni fiscali particolarmente basse o addirittura assenti, in presenza di possedimenti di lusso come auto o imbarcazioni. Nonostante la sospensione del redditometro, il governo ha espresso chiaramente la sua determinazione nel combattere l’evasione fiscale, un fenomeno che sottrae ingenti risorse al bilancio pubblico. In particolare, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di intensificare gli sforzi contro i grandi evasori, senza tuttavia ricorrere a pratiche invasive o eccessivamente intrusive.

L’avanzamento tecnologico renderà tutto più facile

L’utilizzo sempre più diffuso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati bancari è stato indicato come uno strumento fondamentale in questa battaglia contro l’evasione. Gli “avatar fiscali”, algoritmi capaci di individuare anomalie nelle transazioni finanziarie, sono stati presentati come una risorsa preziosa per le autorità fiscali nell’identificare comportamenti fraudolenti con rapidità ed efficacia. Parallelamente alla lotta all’evasione, il governo sta anche lavorando sulla promozione della compliance fiscale, cercando accordi con i contribuenti per garantire un pagamento corretto delle tasse e prevenire il ricorso a pratiche illecite. È stato annunciato un concordato preventivo biennale con i lavoratori autonomi, che consentirà loro di stabilire accordi con l’amministrazione fiscale per i prossimi due anni e evitare così controlli e sanzioni.

Tuttavia, l’attenzione si concentra anche sulla revisione delle sanzioni fiscali, con l’obiettivo di renderle più proporzionate e meno punitive. Le nuove disposizioni prevedono una riduzione significativa delle multe, che dovrebbe incoraggiare una maggiore adesione agli accertamenti fiscali senza penalizzare eccessivamente i contribuenti inadempienti. Inoltre, sono state introdotte nuove limitazioni alle sanzioni per i commercianti che trasmettono in ritardo o in modo non veritiero i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, al fine di garantire una maggiore equità nel trattamento delle violazioni fiscali.