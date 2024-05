Come rimuovere lo sporco incrostato se cucini senza pentole antiaderenti | Non cascare nello stesso errore, usa questo ingrediente

Se la tua pentola antica preferita è rimasta incrostata c’è un facile rimedio che puoi mettere in atto: ecco come recuperarla.

Sono moltissime le persone che amano cucinare, e anche chi non è particolarmente appassionato si ritrova a cucinare almeno una volta nella vita.

Spesso utilizziamo pentole che ci hanno regalato le nostre nonne oppure se viviamo ancora in famiglia vecchio pentolame che non ha la caratteristica di essere antiaderente: proprio quella cena per la quale abbiamo tanto lavorato ci ha regalato, oltre a una splendida serata, una incrostazione nella pentola non da poco.

Alcuni metodi aggressivi per la rimozione delle incrostazioni non sono ideali né per l’ambiente, né per il portafoglio, né, tanto meno, per l’efficienza e il ripristino della pentola.

Ecco quindi come fare secondo i rimedi della tradizione e un po’ di innovazione che sfrutta la proprietà di alcuni ingredienti comuni.

Pentole incrostate, non più

Invece di utilizzare solo olio di gomito e sapone per i piatti, rischiando di rovinare per sempre le nostre padelle, in certi casi la sola cosa da fare è utilizzare prodotti alternativi e aspettare.

Per realizzare una soluzione che faccia al caso nostro dovremo munirci di due prodotti che sono, in genere, quasi in tutte le case che si rispettino: vediamo di cosa si tratta.

La soluzione ecologica

Sono tanti i prodotti chimici che promettono ottimi risultati, dei risultati che non sempre raggiungono a fronte di un costo più che consistente e a un packaging da smaltire nel modo corretto. Ecco perché stanno tornando di moda i metodi più naturali che permettono di raggiungere dei risultati pazzeschi nel rispetto delle nostre tasche e dell’ambiente.

Per eseguire la soluzione necessaria nel caso di padelle incrostate, è necessaria dell’acqua calda alla quale bisognerà aggiungere aceto e bicarbonato di sodio. Una volta realizzata la soluzione, bisogna versarla nella pentola o nella padella e lasciarla agire per almeno due ore. Dopo aver atteso per questo periodo di tempo, sarà possibile procedere al lavaggio a mano, oppure a riporre la pentola nella lavastoviglie insieme al resto dei piatti da lavare. In questo modo anche l’ambiente vi ringrazierà, dato che eviterete di acquistare l’ennesimo prodotto chimico che è molto più inquinante rispetto a un rimedio naturale come quello proposto.