WiFi, finalmente puoi sapere quanti dispositivi sono connessi al tuo router | Così scopri se qualcuno ti sta rubando i dati

Siete curiosi di scoprire il numero di apparecchi collegati al vostro WiFi? Ecco tutti gli step da seguire.

La connessione Internet è lenta e non sapete il motivo? Le avete provate tutte finora ma la situazione non è cambiata? Magari avete cercato di muovere il router da una parte all’altra della casa o avete optato per scelte più drastiche, come il cambio di provider. Nonostante tutto, la connessione non non sembra essere migliorata.

Potreste non averci ancora pensato o forse avete semplicemente sottovalutato la cosa, ma la causa potrebbe riguardare la quantità di dispositivi connessi alla rete. Quindi come si fa per scoprire il numero di apparecchi che sono collegati al WiFi?

Esiste un trucchetto semplice e veloce. Non preoccupatevi, se state pensando che si debbano installare applicazioni terze, vi state sbagliando di grosso. Tutto ciò che vi serve è un dispositivo connesso alla rete. Quindi uno smartphone, un tablet o un pc sarà più che sufficiente per scoprire quanti apparecchi sono connessi al vostro router.

Come scoprire i dispositivi connessi alla rete

La velocità di una rete WiFi dipende in larga misura dal numero di dispositivi elettronici collegati. Tra questi ci sono ovviamente i cellulari, così come i televisori, i computer, e i dispositivi intelligenti come i frigoriferi e gli assistenti virtuali.

Oggi abbiamo quindi pensato di svelarvi un trucco per vedere tutti i dispositivi che hanno accesso alla vostra rete WiFi. In questo modo non solo potrete distribuire in modo ottimale la rete ma sarete in grado di individuare la presenza di un dispositivo sconosciuto.

Step da seguire

Anche se esistono diverse applicazioni che aiutano a verificarlo, un modo efficace per controllare quali e quanti dispositivi sono connessi al WiFi è entrare nelle impostazioni del router, cosa che si può fare da un telefono, un tablet o un computer collegato alla rete. A questo punto aprite il browser e digitate 192.168.0.1 o 192.168.1.1. Scrivete dunque il nome utente e la password (reperibili sull’adesivo del router).

A seconda del provider Internet, l’interfaccia può variare. Per trovare i dispositivi connessi alla rete WiFi, occorre cercare un’opzione che indichi “rete locale”. La pagina mostrerà un elenco o un diagramma di tutti i dispositivi intelligenti che utilizzano quella rete. Alcuni possono essere nominati e altri no. Se non li conoscete non dovete fare altro che scollegarli da Internet. Così facendo potrete eseguire il debug della rete in modo da renderla più veloce, oltre a verificare se c’è una persona che sta usando internet a vostra insaputa.