I 7 passi falsi che non devi più fare per spendere meno al supermercato | C’è gente che risparmia mezzo stipendio così

Desiderate una spesa più economica? Allora dovreste seguire attentamente questi preziosi consigli: risultato assicurato.

Considerati i rincari dell’ultimo periodo non ci sono dubbi che molti di voi stiano cercando in tutti i modi di risparmiare qualche soldino, soprattutto quando si tratta della classica spesa settimanale che si fa per sé e/o per la propria famiglia.

Al contrario di molte attività che si svolgono per puro piacere e divertimento, questa è una di quelle alle quali non si può rinunciare. Bisognerà pur mangiare, giusto? Proprio per questa ragione milioni di italiani stanno tentando di spendere il meno possibile, pur non rinunciando all’essenziale.

Negli ultimi mesi infatti abbiamo visti i prezzi salire alle stelle, soprattutto dei beni di prima necessità. Ma ci sono alcuni suggerimenti che vi potranno tornare molto utili nelle prossime spese che farete al supermercato. Noterete subito la differenza!

Consigli per risparmiare sulla spesa

Il costo della spesa è notevolmente aumentato e si prevede che continuerà ad incrementare nel prossimo futuro. Purtroppo, non si può fare molto a riguardo, ma ci sono dei modi per ridurre i costi della spesa senza rinunciare ai propri cibi preferiti. Innanzitutto, siate consapevoli di quanto si spende per il cibo. Infatti succede che le persone scelgano dal nulla un importo che vorrebbero fosse il loro budget per la spesa, ma può rivelarsi difficile rispettarlo se non si sa quanto si spende attualmente. Perciò analizzate i vecchi scontrini e apportate piccole modifiche graduali per ridurre l’importo.

Un altro consiglio spassionato è di realizzare un piano pasti. Prima di andare a rifornire la vostra dispensa decidete quali piatti cucinerete nei giorni successivi. Molte persone infatti tendono ad acquistare troppi alimenti, che poi, per un motivo o l’altro, lasciano andare a male. Perciò, siate realistici riguardo al tempo che avete a disposizione e alle vostre ambizioni. Inoltre, controllare il frigo, il congelatore e la dispensa prima di uscire: in questo modo non si finisce per avere doppioni e si compra solo ciò di cui si ha veramente bisogno.

Risparmio assicurato

Per ridurre ulteriormente il costo della spesa, potreste diminuire la quantità di carne che consumate. Come sapete, si tratta di un prodotto molto costoso, almeno rispetto ad altre tipologie di alimenti. Non solo ne trarrà vantaggio il vostro portafoglio ma ci guadagnerete anche in salute. Un altro consiglio è di puntare su cibi surgelati. Molte persone infatti comprano prodotti con l’intenzione di mangiarli, ma i prodotti tendono ad andare a male rapidamente. Quindi perché non acquistare direttamente la versione surgelata degli stessi alimenti? Cercateli nella loro forma più semplice in quanto solitamente è l’opzione più economica.

Se siete amanti delle spezie, compratele all’ingrosso, ovvero sfuse piuttosto che in piccoli e costosi barattoli. Potete magari riutilizzare un barattolo di spezie vuoto e riempirlo con le spezie sfuse. La stessa logica può essere applicata ad altri prodotti come l’avena, il riso e altri alimenti a base di cereali. Infine, ricordatevi di non acquistare mai prodotti che si trovano all’altezza degli occhi in quanto tendono a costare di più. Per trovare offerte migliori allungate la mano verso il basso o l’alto. Questo piccolo accorgimento vi farà risparmiare diversi soldini.