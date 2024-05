Nuovo bonus di 400€ in arrivo per over 65 e disabili: puoi richiederlo subito, e anche gli arretrati

Aggiornate una serie di misure di tipo assistenziale per le categorie vulnerabili o fragili: ecco come ottenere il bonus.

Negli ultimi anni sono stati diversi i bonus approvato dal Governo, molti dei quali in concomitanza con la pandemia da covid 19, che ha portato a un tasso di disoccupazione molto alto e a una serie di condizioni di precarietà soprattutto economica che hanno devastato il paese.

Per quanto riguarda i bonus, alcuni sono stati sospesi, così come misure di tutela introdotte in quel periodo come il mercato energetico tutelato, a cui è stata posta fine il primo gennaio del 2024.

Il lavoro dello Stato, però, non è certo finito, in quanto le persone in condizioni di difficoltà economica sono ancora molte in Italia, e la “sconfitta della povertà”, qualcuno così aveva detto quando fu istituito il reddito di cittadinanza, oggi profondamente riformato, non sembra essere mai stata più lontana.

Tanti sono i fattori che hanno spinto l’attuale Governo a varare una ulteriore misura assistenziale rivolta ad alcune categorie di individui: vediamo quali sono e come ottenere i bonus previsti per il 2024.

Nuove misure

Le nuove misure si rivolgono a quanti percepiscano una indennità per invalidità civile o assegno sociale: finora a essere riconosciuto come incremento in termini di assistenza era un importo che poteva arrivare a soli 400 euro al mese – più la cifra della tredicesima.

La misura si basa sull’articolo 38 della legge 448/2001 in cui si parla di incremento al milione, pensata quando ancora vi erano le lire visto che prevedeva un incremento tale che prevedeva per quanti ricevessero questo contributo sociale avessero un importo di almeno un milione di lire. Ecco oggi come si intende tradurre questa legge.

L’applicazione della legge

L’incremento al Milione è sempre stato aggiornato, ovviamente secondo una serie di fattori contemporanei alla approvazione annuale: per i valori aggiornati al 2024, quest’annoo spettare un importo fino a circa 5.200 euro l’anno, a patto però di soddisfare dei requisiti economici e anagrafici.

I requisiti sono diversi, questa maggiorazione spetta a pensionati che abbiano compiuto i 70 anni, oppure 65 se si hanno almeno 5anni di contributi versati; spetta a ciechi civili, invalidi civili totali, sordomuti e titolari di pensione di inabilità previdenziale, al compimento dei 18 anni di età; spetta ai percettori di Assegno sociale dopo i 70 anni. Una volta aver appurato di rientrare in una di queste categorie, si deve verificare che il proprio reddito annuo non superi i 9.555,65 euro oppure i 16.502,98 euro quando si parla di reddito coniugale.