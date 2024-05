Intervista di lavoro, per ottenere subito la posizione devi inventarti un trucco tutto tuo | Gli esperti di risorse umane ti spiegano come fare

Durante un colloquio di lavoro è fondamentale lasciare il segno: ecco alcuni consigli indispensabili per farlo.

Come gli esperti continuano a ripetere, per avere successo in un colloquio di lavoro bisogna trovare un modo per distinguersi dalla concorrenza, riuscendo a mettere in evidenza non solo le esperienze professionali ma anche i propri punti di forza e le capacità.

E’ necessario dunque costruire e veicolare un branding personale che potrebbe darci quel vantaggio necessario non solo a farci risaltare ma ad ottenere il posto di lavoro. Infatti questo marchio può fungere da strumento che utilizzerete per incrementare la vostra attrattiva.

Il marchio personale è qualcosa che possiamo presentare sia nel curriculum che nel corso del colloquio. Ma attenzione: il suddetto branding deve assolutamente riflettere le vostre competenze e i vostri valori, in modo che possa offrire qualcosa di interessante e irresistibile. Ma scopriamo più nel dettaglio come procedere e come integrarlo all’interno del CV.

Alla scoperta del personal branding

La prima cosa da fare è individuare tutti quegli elementi che ci rendono un candidato ideale per quella determinata posizione lavorativa: bisogna quindi includere non solo le competenze descritte nell’offerta ma anche i nostri punti di forza, i valori e altre caratteristiche che possono avere un riscontro positivo.

Perciò, ricordate: prendete in considerazione qualsiasi cosa che possa distinguervi dagli altri, non solo a livello professionale ma anche caratteriale. Come accennato in precedenza, essendo il CV la prima cosa che i selezionatori notano, è fondamentale inserire al suo interno il proprio marchio. Per farlo vi consigliamo di seguire dei consigli semplici ma estremamente efficaci.

Come integrare il proprio marchio all’interno del CV

Come prima cosa create un riassunto accattivante del vostro curriculum in modo tale che possa fin da subito catturare l’attenzione. Nello specifico, si dovrebbe dare risalto alle competenze che meglio si allineano con il lavoro a cui ci candidiamo, scrivendo con un tono e uno stile che riflettano la nostra personalità. Poi non dimenticatevi di includere i vostri più grandi risultati e il modo in cui questi hanno plasmato la vostra carriera.

Un’attenzione particolare va data anche al design del curriculum. Per distinguervi dal resto dei candidati potete per esempio cambiare il colore delle intestazioni. Ma non esagerate perché altrimenti potreste ottenere l’effetto contrario. Inoltre cercare di inserire hobby e interessi per meglio far capire la vostra persona e il vostro carattere, e non dimenticatevi di aggiornare periodicamente il curriculum, in modo da includere le cose che si stanno facendo e magari aggiornare i propri valori, oltre alle esperienze professionali e alle competenze acquisite nel tempo.