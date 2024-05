Allerta vacanze al mare: ti fai il bagno in acque contaminate da questo batterio potenzialmente mortale | Se hai una ferita aperta rischi la vita

La spiaggia brulica di germi pericolosi e perfino letali: quando avvertite questi sintomi correte subito in ospedale.

L’estate è alle porte e molti di noi stanno cercando di tornare in forma per sfoggiare a tempo debito uno stratosferico corpo da spiaggia. Ma non dovremo solo preoccuparci di sbarazzarci dei kg di troppo, accumulati durante la stagione invernale.

Quando ci si reca in spiaggia si pensa quasi esclusivamente ad abbronzarci e a divertirci, facendo magari un bel bagno in mare. Ma al contrario di ciò che si può pensare, quest’ultima può riservare delle sgradevoli sorprese, che possono mettere in serio pericolo la nostra salute.

Non basta prendersi cura del proprio fisico in vista dell’estate, ma bisogna prendere consapevolezza di tutti i pericoli che la spiaggia può presentare per gli esseri umani. Infatti è necessario essere consapevoli dei numerosi batteri ai quali potreste essere esposti durante il proprio soggiorno marittimo.

Attenzione ai batteri

Durante il periodo estivo, con l’aumento delle temperatura, l’acqua del mare può diventare un terreno fertile per la proliferazione di malattie. Anche calpestare una semplice conchiglia può rivelarsi estremamente pericoloso. E’ il caso di un uomo americano che schiacciandone una ha contratto una grave infezione causata da un batterio potenzialmente mortale.

Ma questo non è l’unico batterio che si nasconde nella sabbia e nel sale marino. Esistono circa una dozzina di batteri, tra i quali i cosiddetti vibrioni, che possono far contrarre agli esseri umani una malattia chiamata per l’appunto vibriosi. Il batterio vive nelle acque costiere e diventa più diffuso nel periodo compreso tra maggio e ottobre, quando la temperatura tende a salire.

Conseguenze mortali

Se il batterio si insinua all’interno del corpo attraverso una ferita aperta, può causare un’infezione che divora la carne. Le persone possono anche ammalarsi a causa del vibrione presente nei crostacei crudi. I sintomi possono includere diarrea, crampi allo stomaco, vomito, febbre e brividi. Un’altra malattia che si può contrarre in spiaggia è la MRSA, è un’infezione causata da un batterio stafilococco resistente a diversi antibiotici usati per trattare altri tipi di infezioni da stafilococco.

I sintomi in questo caso iniziano con la formazione di chiazze rosse gonfie e dolorose, calde al tatto, piene di pus e accompagnate da febbre. Le protuberanze possono trasformarsi in ascessi che devono essere drenati. L’infezione può diffondersi al flusso sanguigno, ai polmoni, al cuore, alle ossa e alle articolazioni e può diventare fatale. Attenzione anche al batterio Escherichia coli, comunemente noto come E.coli. Anche se alcuni ceppi sono totalmente innocui, ce ne sono altri che possono causare crampi allo stomaco, vomito e diarrea sanguinolenta. Non solo, con alcuni si possono contrare malattie più gravi, che in rari casi portano alla morte.