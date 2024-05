Prelievo bancomat, se quello prima di te si dimentica 50€ non intascarli | All’uscita ti aspettano con la volante a sirene spiegate

Bancomat, meglio non ritirare i soldi dimenticati da altri anche se non torneranno: rischi molto più di quanto pensi.

Se in precedenza il Bancomat era considerato un aggeggio molto tecnologico, sappiamo che oggi non si può definire in questo modo.

Ha avuto il merito, in passato, di aver accorciato di molto le file agli sportelli, dato che tante persone preferiva utilizzarlo per non dover sostare per ore all’interno delle filiali affollate, nonostante i rischi che si potevano correre – c’era la possibilità di essere derubati subito dopo se qualcuno teneva d’occhio l’Atm.

Oggi, però, sono sempre meno i bancomat disponibili: questo fenomeno è dovuto all’avanzamento tecnologico che ha portato allo sviluppo dell’online banking, il sistema che permette di gestire il proprio patrimonio direttamente da casa vostra con pochi click, e della tecnologia di pagamento digitale o con carta di credito.

Ancora, comunque, ci sono dei posti che accettano solo contanti – come ad esempio mercatini nascosti e quant’altro – pertanto c’è ancora necessità di utilizzare il bancomat nonostante molte filiali bancarie stiano chiudendo i battenti e con esse anche le macchine atm stiano subendo la disattivazione. Ecco cosa è importante non fare mai quando si prelevano i soldi.

Attenzione al prelievo

Può capitare, se ci si avvicina a un bancomat, di trovarvi una banconota che qualcuno possa aver dimenticato, qualcuno che presumibilmente ha usato la macchina prima di noi prelevando del denaro.

Ovviamente, la tentazione sarebbe quella di intascare il denaro, specialmente se la persona prima di noi non è presente lì attorno: invece la legge dice un’altra cosa, e vi conviene seguirla.

Cosa dice la legge

Se dovessimo rinvenire una banconota che non ci appartiene e decidessimo di tenerla per noi, potremmo essere accusati di appropriazione indebita, un reato punibile con una multa che può arrivare ai 2.000 euro e in alcuni casi persino con la reclusione.

Eppure, è possibile si venga accusati proprio di reato di furto, nel caso in cui si dovesse palesemente comprendere che sappiamo che quella banconota sia stata appena smarrita da un’altra persona: è una macchia piuttosto importante che potrebbe persino precluderci la possibilità di candidarsi per qualche posto pubblico. Bisogna inoltre considerare il valore morale di eseguire una azione corretta, che non porterà, magari, un guadagno materiale, ma che senza dubbio arricchirà la nostra giornata.