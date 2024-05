Lavatrice, mettila in funzione solo a quest’ora: avresti da tempo potuto pagare la metà ma non lo sapevi

Ecco un orario ideale in cui mettere su il carico della lavatrice: panni puliti a un costo decisamente più basso.

Sono diversi anni che i cittadini del Bel Paese mettono in atto una serie di rimedi e trucchetti per ridurre al minimo le spese energetiche eed evitare di ritrovarsi brutte sorprese in bolletta.

Oltre a spegnere sempre tutto le luci, a evitare di lasciare con la spina inserita i dispositivi in stand-by e a non utilizzare tutto il giorno pompe di calore o condizionatori, magari tenendo le finestre per la maggior parte del tempo chiuse, ci sono molte altre accortezze che è possibile avere per mantenere una buona soglia di risparmio energetico senza troppi sforzi.

Il tema del risparmio, infatti, è molto in voga in quanto non è un elemento importante solamente per le nostre tasche, ma anche per il pianeta: il mancato utilizzo di fonti di energia rinnovabili, ancora ristretto ad alcune zone o circostanze, fa sì che ogni volta che utilizziamo dell’energia accorciamo di fatto la vita del Pianeta e anche la prosperità della nostra specie, sempre più a corto di risorse.

Ecco, quindi, ancora qualche consiglio per risparmiare in termini di elettricità: c’è, infatti, un orario preciso in cui fare la lavatrice costa molto di meno.

Il carico della lavatrice

Per comprendere a fondo quando sia il momento migliore per fare la lavatrice bisogna prendere in considerazione due fattori: il costo della tariffa de nostro gestore dell’energia e le fasce stabilite dall’Arera, la massima autorità in campo energetico.

Le fasce di consumo stabilite dall’autorità sono tre, e già conoscendo anche solo queste vi sarà possibile fare lavatrici negli orari indicati come maggiormente convenienti: vediamo quali sono.

Gli orari migliori

L’autorità dell’energia ha stabilito tre fasce per i consumatori: la prima è quella che va dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì – escluse feste nazionali; la seconda è compresa dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 ed il sabato dalle ore 7:00 alle ore 23:00, escluse le festività nazionali; la terza, invece, include i periodi che vanno dal lunedì al sabato dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; domenica e festivi in tutte le ore della giornata.

In conclusione, la terza fascia è quella che prevede un costo più basso dell’energia, e anche la seconda, mentre la prima è quella che vi porrà di fronte a un costo più ampio.