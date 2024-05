Autostrade, occhio alla nuova regola sulla corsia di emergenza: si rischiano fucilate da 1.600€

Nuove regole autostradali fanno capolino: gli automobilisti devono essere sempre aggiornati, ecco cosa fare.

Circolare con un mezzo proprio prevede l’assunzione di una serie di responsabilità in quanto si è obbligati a seguire le numerose regole del codice della strada, che può sfociare, nel cosa si commetta un illecito, in sanzioni pecuniarie e qualche volta anche penali.

Anche il codice della strada, comunque, è soggetto a cambiamenti e quindi gli automobilisti sono tenuti ad essere sempre aggiornati, dato che la legge non ammette ignoranza.

Proprio in questi giorni sono emerse delle modifiche che riguardano un aspetto molto importante in ambito autostradale, la corsia d’emergenza.

Il suo utilizzo, già esplicitato nel nome, è riservato a chi si trova in difficoltà, o a mezzi come le auto delle forze dell’ordine o forze armate oppure ambulanze, che debbono raggiungere in fretta un dato luogo in casi di incidenti, inseguimento o altro. Ecco quali sono le novità in merito allo sfruttamento della corsia di emergenza.

Una corsia necessaria

La corsia di emergenza deve essere lasciata sempre libera in quanto deve poter essere sfruttata in situazioni di difficoltà o fuori dall’ordinario, come ad esempio auto in panne o altri tipi di malfunzionamenti che compromettono il normale svolgersi dell’attività di guida.

Chi non utilizza in modo appropriato la corsia di emergenza rischia multe davvero salate – sono tanti i furbetti che la usano per oltrepassare un tratto trafficato, per esempio. Ecco qual è la novità importante che riguarda la viabilità di questa corsia.

La novità

La modifica introdotta riguarda uno sfruttamento di tipo dinamico della corsia di emergenza: in alcuni tratti sarà possibile utilizzarla per un percorso, però, non superiore ai 10 chilometri. Tale modifica è stata introdotta specificatamente per alleggerire la viabilità lungo l’autostrada A4 Torino -Trieste.

Si tratta di una misura sperimentale che viene testata sul tratto compreso fra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, applicabile in caso di traffico intenso e di assenza di veicoli in avaria sulla corsia di emergenza. Nel caso in cui dovesse funzionare e agevolare la viabilità senza però danneggiare eventuali situazioni di difficoltà, allora è possibile che questa misura possa diffondersi ad altri tratti autostradali della penisola: chiaro è che la prima cosa è sempre la sicurezza.