Se commetti questo errore sciocco con la carta di credito o di debito non avrai diritto al rimborso in caso di truffa | Perdi i risparmi di una vita per una distrazione

Una brutta abitudine potrebbe portarti a perdere tutti i tuoi risparmi: ecco come non usare la tua carta di credito.

Siamo ormai in un mondo in cui i contanti vengono utilizzati sempre di meno e in cui gli utenti si recano sempre di meno presso le filiali bancarie per via della istituzione dell’online banking.

Questi due fattori, costituiti, di fatto, da abitudini degli utenti che si sono trasformate anche in tendenze degli istituti di credito, hanno fatto sì che diminuissero le filiali fisiche e con esse anche i bancomat – anche questi utilizzati sempre meno per le operazioni di prelievo.

Ciò che più è utilizzato oggi è il pagamento digitale: il bonifico bancario online o l’utilizzo della carta di credito, spesso nella modalità comoda e facile contactless, che rende le transazioni sempre più veloci.

Tutto questa va sicuramente a vantaggio degli utenti, così come degli istituti di credito e delle grandi compagnie che si occupano di pagamento digitale, eppure ci sono delle insidie che bisogna considerare quando si utilizza la carta: molti la usano in un modo che, non si rendono conto, potrebbe “lasciarli in mutande”.

Un errore comune ma fatale

A volte fidarsi è bene, e la fiducia, si sa, è alla base di molti rapporti, a partire da quelli con i genitori, con il partner, con gli amici, fino a quello con colleghi con cui siamo in confidenza: ci sono alcune cose, però, che, come lo spazzolino, non si dovrebbero mai e poi mai condividere.

Stiamo parlando proprio della nostra carta di credito: è uno strumento nominale che solo noi, in teoria, possiamo usare, eppure è ancora molto diffusa la pratica che consiste nel prestarla a persone apparentemente fidare dotando loro anche del pin personale per eseguire operazioni sopra una certa soglia. Questo, in certi casi, può risultare terribile per le nostre finanze, e non solo.

Una pratica sconsigliata

Come già accennato sopra, la carta di credito è come fosse un documento personale, in quanto è nominale e presenta, sul retro, la firma di chi la possiede ed è intitolato ad usarla. Prestarla a parti terze, anche se parenti o amici stretti, costituisce una violazione dei termini e condizioni, pertanto l’istituto di credito potrebbe prendere delle decisioni in merito.

Ad esempio, se si subisse una truffa, ma in precedenza si avesse prestato la carta di credito a terzi, allora la banca non sarebbe obbligata a rimborsarvi.