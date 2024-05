Test della calamita: se le tue pentole non lo superano allora hai un problema di cottura | Lo spiega l’esperto di fisica

Bastano una calamita e pochissimi minuti del vostro tempo per scoprire molto di più sulle vostre pentole da cucina: lo dice l’esperto.

Cucinare non è una attività che piace a tutti, ma prima o poi tutti almeno una volta della vita si cimentano ai fornelli anche solo per preparare un pasto veloce e leggero.

Nel nostro Paese, poi, la cucina è un patrimonio nazionale – e ormai anche internazionale grazie all’esportazione di cibi e ricette all’estero – ed è raro che qualche volta non ci si voglia cimentare in piatti anche semplici della tradizione.

Molti si chiedono, e a ragione in alcuni casi, se si hanno gli strumenti giusti: in cucina una annosa discussione è quella tra i sostenitori della macchina a gas più tradizionale e i fautori, invece, della più elegante ed efficiente, sembrerebbe, cucina a induzione.

Per scoprire se siete avvantaggiati, comunque, e se avete già le pentole giuste per lavorare su un piano cottura a induzione, basta eseguire il semplice test della calamita sulle vostre pentole: ecco come.

La frontiera dell’induzione

Sembra che il piano cottura a induzione presenti molti vantaggi: molti lo trovano più gradevole da vedere e più facile da pulire, e, sembra, inoltre, che sia anche maggiormente efficiente dal punto di vista energetico e consenta quindi un risparmio in termini temporali ed economici non indifferente.

Prima di cambiare la vostra cucina con una a induzione, però, sarà meglio testare se avete le pentole giuste, altrimenti potreste ritrovarvi a dover ricomprare l’intera batteria, ed è meglio essere preparati a fronte di una spesa che sarebbe comunque di una certa consistenza. Ecco come fare il test.

Il test

Lo spiega niente di meno che il fisico Vincenzo Schettini, diventato noto in quanto creatore della pagina – e dei contenuti da essa proposti – @lafisicachecipiace, che spopola ormai sul web. Schettini precisa che per utilizzare le piastre a induzione è necessario avere pentole in materiale ferroso.

Se non siamo sicuri del materiale che compone il nostro pentolame casalingo, allora potremo procedere al test della calamita: basta munirsi di una calamita qualunque e appoggiarla al fondo della pentola che ci interessa testare. Se la calamita rimarrà ben attaccata, allora significa che la pentola è ideale per l’induzione. Se, al contrario, dovesse staccarsi facilmente o non attaccarsi affatto, dovremo prepararci a munirci di una pentola differente per poter sfruttare appieno tutti i vantaggi di questo tipo di piano cottura.