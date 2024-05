Passa dall’altra parte della barricata: al via mega concorso per funzionari Fisco a tempo indeterminato | Cercano 470 persone, ecco come devi fare per la preselezione

L’ente di riscossione assume moltissime risorse: potresti essere proprio tu tra i nuovi funzionari del fisco, ecco come.

L’Agenzia delle Entrate è forse uno degli enti statali più detestabili di sempre visto il suo impegno nel regolare i conti tra i cittadini e le casse dello stato: si tratta di un compito che qualcuno deve pur svolgere se vogliamo far parte di un governo che funzioni.

I meriti del sistema di tassazione sono diversi, ma anche i demeriti: sono anni che si parla di come la tassazione progressiva sia ancora troppo a favore delle persone benestanti e troppo dannosa per i pesci piccoli o per chi è in serie difficoltà economiche.

I cittadini, infatti, sono piuttosto affaticati e arrivare a fine mese appare sempre più difficile: eppure le misure assistenziali che il Governo mette in atto sono diverse, dall’assegno unico a quello di inclusione, sembra però che non siano affatto abbastanza.

Se intendete passare “dall’altra parte” avrete senza dubbio maggiore coscienza di tutti i meccanismi fiscali: Agenzia delle Entrate sta promuovendo delle offerte di lavoro per entrare a far parte del settore funzionari fisco.

Il ruolo

Stiamo parlando della imminente pubblicazione del bando per l’Agenzia delle Entrate del 2024: sono 470 le risorse ricercate dall’ente dello stato. Il recente comunicato stampa dell’ente parla della pubblicazione a fine mese, quindi entro maggio 2024.

Siccome sembra che la data della pubblicazione sia imminente, i possibili candidati stanno già cercando di capire come avvantaggiarsi nelle preselezioni: infatti tra le informazioni di cui disponiamo una parla chiaramente della presenza di una prova preselettiva scritta di carattere logico-attitudinale.

I testi

L’editoria è già avanti sulla preparazione per le preselezioni: è presente, anche online per l’acquisto, un manuale dedicato a questa fase, il volume Concorso Agenzia delle Entrate Riscossione 2024 – 470 posti, che aiuterà il candidato a presentarsi già un passo avanti alla prova di pre-selezione.

Il regolamento ufficiale, comunque, consta di diverse pagine, e si può trovare gratuitamente online sul sito ufficiale dell’Ente che regola il fisco. Il volume di cui sopra è un testo cartaceo ma prevede una serie di espansioni presenti online che permettono di testare se stessi e mettersi alla prova negli ambiti e nelle modalità dei test di pre selezione degli ultimi anni.