Truffa dei soldi nel frigorifero: ti intortano facendosi passare per operatori dell’acqua avanzando una richiesta assurda | Non aprire mai e chiama la polizia

Uno spregevole caso di truffa terrorizza gli anziani: si spacciano per operatori idrici e ti lasciano a secco in un attimo.

Negli ultimi giorni, una nuova truffa ha colpito diverse famiglie: la truffa dei soldi nel frigorifero.

Questo ingannevole stratagemma vede i truffatori fingere di essere operatori dell’acqua e avanzare richieste assurde, chiedendo di controllare il frigorifero per verificare la qualità dell’acqua.

Una volta dentro, rubano denaro e preziosi, lasciando le vittime nella disperazione.

È essenziale diffidare da chiunque chieda accesso alla propria abitazione senza una valida ragione e, soprattutto, mai aprire la porta a sconosciuti. In caso di dubbio, è fondamentale contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Il caso di Foligno fa tremare il paese

Una nuova truffa ha colpito Foligno, una tranquilla cittadina in provincia di Perugia, lasciando una donna derubata e scossa. Secondo quanto riportato dal Messaggero online, un individuo si è presentato alla porta della vittima, fingendosi un addetto del servizio idrico e ha convinto la donna a lasciarlo entrare nella sua abitazione sotto il pretesto di un presunto problema di perdita d’acqua. L’uomo, descritto come cortese e educato, ha avvisato la donna della presunta perdita d’acqua, sostenendo che l’acqua potrebbe essere inquinata e che doveva fare un controllo. Per “sicurezza”, ha chiesto alla donna di mettere i suoi preziosi e denaro nel frigorifero.

Ingannata dalla credibilità dell’uomo, la vittima ha seguito le sue indicazioni, solo per scoprire in seguito di essere stata derubata. Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto e hanno avviato indagini per individuare il truffatore. Il maggiore Giuseppe Agresti, comandante dei carabinieri di Foligno, ha annunciato l’attuazione di un piano di prevenzione e contrasto ai reati, che include anche le truffe e i furti. Si stanno anche esaminando segnalazioni di episodi simili, ma al momento non vi sono conferme.

Nel mirino dei truffatori soprattutto gli anziani

L’invito delle autorità è chiaro: prima di consentire l’accesso a persone non conosciute che affermano di essere addetti ai servizi, è sempre meglio verificare la loro identità. Si consiglia di contattare direttamente la compagnia di servizio idrico o le forze dell’ordine per confermare la legittimità della richiesta. Una semplice telefonata può prevenire spiacevoli conseguenze e proteggere dai truffatori.

Questo episodio mette in luce l’importanza della consapevolezza e della prudenza nel proteggere se stessi e la propria proprietà da individui senza scrupoli. Le truffe possono avvenire in molti modi e è essenziale essere sempre vigili, specialmente quando si tratta di estranei che chiedono accesso alla propria casa. Inoltre, è fondamentale diffondere l’informazione su questi tipi di truffe per sensibilizzare il pubblico e proteggere altre potenziali vittime. Gli anziani e le persone vulnerabili sono spesso bersagli preferiti di tali truffe, quindi è importante educare e informare queste fasce di popolazione su come riconoscere e evitare situazioni di rischio.