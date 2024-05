Curriculum, serve essere più scaltri dell’Intelligenza Artificiale per passare la preselezione | Svelato il trucchetto che inganna il bot, ti chiameranno in 3 alla settimana per un colloquio

Con questi semplici trucchetti il lavoro per il quale avete presentato la candidatura sarà assicurato: scopriamoli insieme.

Avete mandato decine e decine di curricula senza ottenere una singola risposta? Bisogna ammettere che in questi anni il mondo del lavoro non è stato particolarmente clemente, soprattutto con le generazioni più giovani.

Proprio per questa ragione molte persone stanno cercando di capire come migliorare il processo di candidatura. Ancora vengono commessi numerosi errori, inclusi quelli relativi al CV, un documento fondamentale per completare la propria domanda di lavoro

Anche se non sembra una task così complicata da realizzare, in realtà si può rivelare più difficile del previsto, complice la diffusione dell’Intelligenza Artificiale, utilizzata sempre più spesso per scremare le candidature. Ma per raggirarla esistono dei trucchetti molto semplici ed efficaci, che renderanno la vostra vita più semplice facendovi trovare un lavoro all’istante!

Consigli per far risaltare il proprio CV

L’Intelligenza Artificiale si sta rivelando più pericolosa del previsto, anche nell’ambito lavorativo. Quest’ultima infatti viene utilizzata durante il processo di selezione dei candidati interessati a ricoprire una determinata posizione professionale. Data la scarsità dei posti di lavoro, la concorrenza si è fatta sempre più agguerrita. Dunque ogni persona cerca qualche escamotage per potersi distinguere dalla massa. L’AI però ha solo complicato le cose.

La maggior parte dei candidati non conosce il motivo che ha portato il suo CV ad stato scartato e con l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale è necessario adoperare la scaltrezza per far risaltare la propria candidatura. A questo proposito, alcuni utenti hanno rivelato alcuni trucchetti per raggiungere tale obiettivo.

Come ottenere un colloquio di lavoro

Su TikTok stanno circolando dei video dove degli utenti mostrano il modo migliore per raggirare l’Intelligenza Artificiale facendo notare il proprio curriculum, nel quale è necessario eseguire alcune modifiche. Come prima cosa si deve riportare al suo interno la descrizione del ruolo per il quale ci si candida. Per farlo basta semplicemente fare un copia e incolla.

Poi si consiglia di rimpicciolire il testo e renderlo di colore bianco, in modo che non sia visibile all’occhio umano ma che venga percepito dall’AI, che sarà in grado di percepire ogni parola chiave. Questo significa che si dovrà modificare il curriculum per ogni candidatura, ma vista la prospettiva lavorativa, a mali estremi, estremi rimedi, giusto? Inoltre, qualora la candidatura sia stata inviata tramite LinkedIn o Indeed, si consiglia di inviare all’azienda una mail contenente il curriculum e qualche parola di presentazione includendo il motivo che vi ha spinto a candidarvi per quel determinato ruolo.