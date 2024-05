Hai una casa intestata a tuo nome? Preparati alla super legnata di primavera: stanno inviando sanzioni da 5.000€ | Se ti arriva questa busta siediti prima di aprirla

Con un nuovo decreto, il governo terrorizza i proprietari di immobili: senza questa certificazione arriva a casa una multa salatissima.

Se hai una casa intestata a tuo nome, è meglio prepararti per una possibile super legnata in arrivo questa stagione.

È il momento di fare attenzione: se ti arriva una di queste buste, siediti prima di aprirla; la sorpresa potrebbe essere amara.

Con le normative in continuo cambiamento, è importante essere al corrente di ciò che può colpire il tuo patrimonio immobiliare.

Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste buste minacciose e come proteggerti.

Se non rispetti questa normativa la multa sarà salata

Nella gestione della propria abitazione, è fondamentale tenere conto di tutte le normative che regolamentano la costruzione e la manutenzione degli edifici. Spesso, ci si può trovare di fronte a sanzioni pesanti se non si rispettano le regole, anche in buona fede. Recentemente, sono state introdotte nuove normative che riguardano i lavori di ristrutturazione, rendendo ancora più importante informarsi e agire nel rispetto della legge. La vastità e la complessità della normativa che disciplina gli edifici, inclusi quelli adibiti ad abitazione privata, richiede grande attenzione da parte dei proprietari che desiderano effettuare interventi sulla propria casa.

Anche per piccoli lavori, è necessario informarsi accuratamente, possibilmente rivolgendosi a esperti del settore. In particolare, per i lavori di ristrutturazione affidati a un’impresa edilizia, è stato introdotto un nuovo obbligo: la richiesta di attestazione di congruità del costo della manodopera. Questa documentazione è necessaria per contrastare il lavoro nero nel settore dell’edilizia e garantire che gli operai siano regolarmente assunti. La mancata richiesta di questa attestazione può comportare multe fino a 5.000 euro per i proprietari di casa.

Sta a te assicurarti che l’impresa sia in regola

È importante sottolineare che questa sanzione riguarda non solo lavori di grande entità, ma anche quelli di ristrutturazione di media entità, con un costo di almeno 70.000 euro. Questo significa che, anche per interventi di dimensioni moderate, è necessario richiedere all’impresa edilizia l’attestazione di congruità del costo della manodopera, altrimenti si rischia di incorrere in sanzioni. L’abbassamento della soglia del costo dei lavori, per cui è richiesta questa attestazione, è stato introdotto di recente con il decreto legge Coesione, approvato dal governo. Si tratta di una novità importante che rende ancora più stringenti le regole per chiunque intenda effettuare lavori di ristrutturazione.

I proprietari di casa devono quindi assicurarsi di richiedere questa documentazione all’impresa edilizia prima della fine dei lavori e prima di pagare il saldo finale. Inoltre, è fondamentale verificare che l’impresa sia in regola con l’assunzione dei suoi operai o che abbia regolarizzato le posizioni di quelli che non lo erano. Questa nuova normativa mira a garantire maggiore trasparenza nel settore dell’edilizia e a contrastare il lavoro nero, tutelando sia gli operatori del settore che i proprietari di casa. Tuttavia, per evitare sanzioni e complicazioni, è essenziale che i proprietari si informino adeguatamente e agiscano nel rispetto delle regole.