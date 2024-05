Ricorda di portare in detrazione anche questi scontrini, tutti li nascondono in casa da qualche parte | Hai speso già una fortuna per comprare questo oggetto, fatti compensare col 19%

Devi compilare la dichiarazione dei redditi? Non ti dimenticare di inserire anche gli scontrini per queste spese. Sono detraibili, ma non tutti lo sanno.

Ogni anno, bisogna compilare la dichiarazione dei redditi per dichiarare ufficialmente all’Agenzia delle Entrate e quindi allo Stato tutti i nostri possedimenti, siano fisici o meno. Nella dichiarazione dei redditi vengono segnalati gli stipendi percepiti nel corso dell’anno, ma si possono indicare anche varie tipologie di spese che possono essere scalate.

Queste spese di solito sono di natura medica (per esempio dei particolari tipi di medicinali) oppure di studio (tasse universitarie o libri scolastici) oppure per il mantenimento dell’auto oppure di un affitto. L’importante è segnalare bene queste spese e intervenire se sono state trascritte in maniera errata nella dichiarazione precompilata.

Accedendo al proprio dossier nell’Agenzia delle Entrate, infatti, si trova già una dichiarazione precompilata, che può essere confermata o modificata, se ci sono dati non corretti o da aggiungere. In particolare, tra le spese effettuate nel corso dell’anno, si possono detrarre anche quelle per l’acquisto di un oggetto molto importante e diffuso.

Detrazione fiscale, come scalare le spese per gli occhiali da vista

Ma le spese per l’acquisto di occhiali da vista e in generale visite oculistiche si possono detrarre? Assolutamente sì e si può fare compilando il 730. Queste spese, infatti, ricadono in quelle mediche e di conseguenza possono essere detratte del 19%. Ci si riferisce sia alle spese per l’acquisto di uno (o più) occhiali da vista, ma anche per le lenti a contatto. Allo stesso modo, valgono le visite eseguite da un medico specialista o da un ottico.

Ma come indicare correttamente queste spese nel modello 730? Andiamo a vederlo nel dettaglio: è molto importante rispettare requisiti e procedure.

Modello 730, come inserire gli occhiali da vista e le visite ortottiche

Per ottenere tutte le detrazioni fiscali previste, è fondamentale tenere traccia di tutti i pagamenti effettuati per l’acquisto di occhiali da vista (o anche solo le lenti, senza modello) e lenti a contatto. Gli occhiali, dato che sono considerati dispositivi medici, possono essere detratti anche se pagati in contanti e lo stesso vale per le visite mediche (conserva lo scontrino!), a patto che siano state eseguite in delle strutture pubbliche. In caso di strutture private, invece, occorre il pagamento con carta.

Per ottenere la detrazione del 19% occorre non superare la soglia complessiva di 129,11 euro per tutte le spese mediche detraibili, ma non può essere applicata su modelli di occhiali esclusivamente estetici o troppo preziosi (per esempio decorati con oro). La spesa va indicata nel quadro E del 730/24, precisamente al rigo E1.