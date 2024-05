Codici segreti Netflix: con questo trucco avrai accesso libero a più di 30.000 titoli bomba di cui ignoravi persino l’esistenza | Ti incolli alla TV

Svelato un segreto su Netflix: non ci crederai, ma basta digitare questi codici per accedere a un settore nascosto.

Siamo ancora in pieno boom delle piattaforme di noleggio di programmi, serie televisive e cinema, e ogni giorno sembra essercene una nuova da acquistare che ha in esclusiva quella serie di cui proprio tutti stanno parlando.

Tra Chili, Hulu, Prime Video, Disney+, Apple Tv e chi più ne ha più ne metta, i fruitori di intrattenimento mediatico sono quanto meno confusi, una confusione aggravata ancora di più dal fatto che alcuni di questi servizi stanno pensando di introdurre la pubblicità sulle piattaforme.

Il capostipite di questa sorta di dinastia di servizi di streaming è senza dubbio Netflix, probabilmente tutt’ora tra i più popolari persino a livello globale.

Eppure, nonostante sia tanto conosciuto, sembra vi siano delle aree dell’applicazione, e quindi del servizio streaming, ancora non proprio alla luce del sole per tutti: ecco quali sono e come accedervi.

Netflix, un mondo nascosto

I codici di cui parliamo non sono, in realtà, stati introdotti di recente da Netflix, anzi, tutt’altro: si tratta di una prospettiva le cui radici risalgono persino a quando l’azienda si occupava di noleggio di dvd, prima della sua evoluzione che l’ha fatta diventare il gigante che è oggi.

Grazie ai codici è possibile sovvertire l’algoritmo che Netflix propone all’utente – come i film consigliati, ad esempio – permettendoci di accedere anche ai più remoti titoli che, altrimenti, forse non avremmo mai potuto incontrare sul nostro cammino.

I codici

Per accedere alle categorie nascoste, la cui apparizione dello schermo non si basa sull’algoritmo della piattaforma, l’utente è chiamato a inserire i codici all’interno della barra di ricerca. Nel caso in cui siate da pc, allora basterà inserire l’urlhttps://www.netflix.com/browse/genre/ seguito dal codice scelto.

I codici sono davvero moltissimi e possono essere trovati online, tra questi ci sono i seguenti: tra i thriller possiamo cercare i thriller d’azione – 43048, i thriller classici – 46588, i thriller polizieschi – 10499; nel settore dedicato allo sport, troviamo commedie sportive – 5286, documentari sportivi – 180, drammi sportivi – 7243; in Fantascienza e fantasy (1492) troviamo la categoria alieni – 3327, film classici – 47147, film cult – 4734. Insomma, ce ne sono davvero per tutti i gusti, ed è interessante come potremmo in questo modo ampliare la nostra cultura cinematografica senza alcuna influenza da parte dell’algoritmo, scegliendo dunque a sensazione o leggendo le trame il film da guardare.