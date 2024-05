Trucco per usare Chromecast senza presa di corrente | Addio a prolunghe e ciabatte, ecco la soluzione smart

Nessuna presa di corrente nelle vicinanze? Nessun problema, ecco il semplice trucchetto per utilizzare Chromecast.

Per coloro che non ne fossero a conoscenza, Chromecast è un dispositivo che permette agli utenti di trasmettere i propri contenuti da altri dispositivi. Quanti di noi spesso si trovano limitati nel guardare film o serie tv data l’assenza di prese di corrente in prossimità?

Ebbene ora non sarà più un problema qualora si utilizzi Chromecast. Vi sveliamo un piccolo trucco che vi permetterà di guardare il vostro programma preferito in modalità wireless. Come? Semplice, basterà collegare i dispositivi direttamente all’USB del televisore.

Così facendo si riuscirà ad usufruire di tutte le sue funzioni senza ricorrere ad una presa o ad una ciabatta. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona il collegamento e come comportarsi qualora ci si trovi di fronte ad un dispositivo Chromecast di nuova o vecchia generazione.

Un’alternativa semplice e comoda

Per utilizzare Chromecast senza usufruire di prese di corrente, basta semplicemente collegarlo direttamente all’USB del televisore. Per questa ragione avrete bisogno solo di un cavo USB che sia compatibile con i dispositivi.

Se avete a che fare con i modelli più vecchi di Chromecast, è possibile collegarli all’USB della tv senza problemi, a condizione però che quest’ultima fornisca energia sufficiente. I modelli più recenti invece potrebbero necessitare di una potenza maggiore, quindi si consiglia di controllare le istruzioni del dispositivo e provare diversi televisori per assicurarsi che funzionino correttamente.

Collegamento di Chromecast alla porta USB della tv

Cominciate innanzitutto verificando che il televisore sia acceso. Quindi cercate la porta USB, che si trova generalmente sul retro o sul lato della tv. Una volta individuata, non dovrete fare altro che collegare il cavo USB alla porta corrispondente, ricordandovi di collegare anche l’altra estremità del cavo USB al Chromecast. Ovviamente, assicuratevi che la connessione sia stabile. Come accennato, con questa modalità si avrà la possibilità di sfruttare tutte le funzioni senza dover occupare l’ennesima presa di corrente.

Ci sono però alcune raccomandazioni che dovete tenere bene a mente quando si utilizza l’USB del televisore per alimentare Chromecast. Accertatevi che il cavo USB sia compatibile con il dispositivo ed evitate l’uso di adattatori di alimentazione non standard. Attenzione però, se si riscontrano problemi nella riproduzione o nel funzionamento del dispositivo, si consiglia di optare per una fonte di alimentazione esterna.