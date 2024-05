In arrivo nuovo bonus a lunghissimo termine per gli over 60: una volta tuo ha durata di 5 anni, una favola mai vista prima

Il Governo ha annunciato l’arrivo di un nuovo Bonus a disposizione degli Over60: la cifra indicata ed i requisiti necessari.

Nel corso degli ultimi anni il costo della vita è aumentato in modo esponenziale per tutte le famiglie italiane. Fare la spesa, anche solo di generi alimentari di prima necessità, è diventato un salasso così come le bollette sono sempre più alte.

Per far fronte a questo aumento dei prezzi e per aiutare le famiglie in perenne difficoltà, il Governo ha deciso di introdurre tutta una serie di Bonus a cui però non sempre hanno tutti diritto. In tal senso è stato di recente introdotto un nuovo aiuto economico per gli Over60. Vediamo però nel dettaglio in cosa consiste e soprattutto chi può ottenerlo subito.

Governo, nuovo Bonus in arrivo: chi può fare richiesta

La vita è ormai sempre più cara per tutti, dai giovanissimi alle famiglie in cui sono compresi anche coloro che sono ad ormai un passo dalla pensione. Per questo motivo il Governo hanno introdotto tutta una serie di Bonus che riguardano il diritto allo studio oppure una riduzione del costo della bolletta elettrica oppure dei rimborsi per le spese che ogni giorno si devono affrontare, anche quelle al supermercato.

Tra gli aiuti economici che di recente sono stati introdotti dal Governo troviamo anche il Bonus Maroni. Come abbiamo detto il suddetto aiuto viene messo a disposizione degli over60 ma non tutti possono fare richiesta in quanto vi sono alcuni requisiti che devono essere necessariamente rispettati ma vediamo quali sono.

Bonus Maroni, chi può fare richiesta: attenzione ai requisiti

Il bonus in questione è stato messo dal Governo a disposizione di coloro che nel 2024 hanno raggiunto i 62 anni ma non è finita qui. Possono infatti presentare la richiesta per il suddetto aiuto economico coloro che potrebbero già andare in pensione con Quota 103 ma decidono comunque di lavorare. In questo caso si può richiedere lo sgravio dei contributi INPS e questo equivale ad un aumento dello stipendio pari al 9,19%.

Si tratta di una somma che non dovrà pagare nemmeno il datore di lavoro. In questo caso però si avranno delle conseguenze sul lavoratore che, quando andrà in pensione, dovrà fare i conti con un cedolino inferiore. Il Bonus però, una volta ottenuto, sarà a disposizione del lavoratore per ben 5 anni. Per avere maggiori informazioni sul suddetto aiuto economico e soprattutto per presentare richiesta dovete recarvi però presso un competente patronato della vostra zona.