Crimine digitale: se hai una prenotazione per un hotel cestina subito questo messaggio | Gli hacker ti rubano tutto in un clic, è micidiale

Un nuovo sistema di truffa online continua a mietere migliaia di vittime: ecco il messaggio che deve mettervi subito in allerta.

Negli ultimi anni le truffe via web si sono moltiplicate. Sono sempre di più i metodi che gli hacker sono in grado di utilizzare per estorcere denaro agli utenti. Una di queste riguarda le prenotazioni degli hotel. Milioni di persone ogni anni si affidano a siti apparentemente innocui per poter effettuare il pernottamento in una struttura, spesso rivolta ai turisti internazionali.

L’ultimo crimine digitale riguarda la creazione di un falso portale di pagamento legato che si spacciava essere legato a Booking.com, una delle piattaforme principali di organizzare viaggi. In questa infatti sono presenti i dati di circa 30 milioni di alberghi sparsi in tutti il mondo.

Il messaggio fittizio recapitato all’utente proviene dallo stesso indirizzo presente su Booking.com tramite il quale è stata effettuata la prenotazione. Ciò ovviamente porta a fidarsi del messaggio che si riceve, ma in realtà non è altro che uno stratagemma per estrapolare informazioni importanti dalla persona senza che quest’ultima se ne accorga. Ma scopriamo più nel dettaglio in cosa consiste il messaggio e soprattutto come evitare di cadere nella trappola.

Il messaggio

In questi casi succede che gli hacker usano le pagine esistenti della piattaforma sulla quale si effettua la propria prenotazione spacciandosi per la struttura alberghiera. Quindi l’utente è convinto di ricevere una comunicazione da parte di quest’ultima dove con una scusa viene spronato a cliccare su un link.

Così facendo la persona entra in contatto con un malware, ovvero un software dannoso tramite il quale l’hacker è in grado di carpire le informazioni della vittima, come credenziali a determinati servizi o addirittura informazioni di tipo finanziario.

Difesa anti-hacker

Appurato che i messaggi provenienti dagli hacker sono difficili da individuare, complice il linguaggio che utilizzano e l’attenzione ai dettagli. Ma ci sono alcuni accorgimenti che si possono adottare per evitare di cadere nella loro trappola. Bisogna innanzitutto fare attenzione al tipo di urgenza che viene comunicata nel messaggio. Solitamente infatti i truffatori trovano qualsiasi pretesto per mettere fretta all’utente.

Inoltre, per far sì che l’hackeraggio abbia successo, quest’ultimo dovrebbe accettare di collaborare, seppur involontariamente, con il criminale digitale. Proprio per questa ragione viene richiesto di inserire dati sensibili come le credenziali. Quindi prestate attenzione ai dettagli e accertatevi che l’email ricevuta provenga direttamente dalla struttura presso la quale avete prenotato. Non cliccate mai su link o allegati, piuttosto, se avete bisogno di ricercare qualche info, fate una ricerca navigando sul web.