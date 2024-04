Eurospin: sul portale del supermercato pubblicata un’offerta pazzissima per questo elettrodomestico | Sito non regge le richieste per il suo costo ridicolo

Sul sito ufficiale della nota catena Eurospin è presente un’offerta davvero imperdibile: un elettrodomestico a prezzo stracciato.

La vita è sempre più cara e sono ormai migliaia le famiglie che arrivano a fine mese con difficoltà. Ad essere aumentato è anche il prezzo dei beni considerati primari come pane, pasta e farina oppure la frutta e la verdura.

Per questo motivo le famiglie sono sempre alla ricerca delle offerte migliori per poter riempire la propria dispensa spendendo però meno. Un aiuto in tal senso sono i volantini che circa due volte a settimana vengono consegnati dalle grandi catene di supermercati.

Questi però presentano sia offerte che riguardano i generi alimentari che alcuni elettrodomestici che servono alle famiglie come nel caso dell’asciugatrice.

Eurospin, l’incredibile offerta: compra subito l’asciugatrice

Come abbiamo detto alcune catene di noti marchi di supermercati sono soliti proporre a chi va a fare la spesa non solo offerte relative a generi alimentari ma anche per comprare elettrodomestici utili ad un prezzo inferiore. Questo è per esempio quello che ha deciso di fare anche il marchio Eurospin che di recente ha messo sul mercato l’asciugatrice di un noto marchio ad un prezzo imperdibile.

Nel dettaglio stiamo parlando dell’asciugatrice utile sia nel periodo estivo ma soprattutto in quello invernale. Spesso infatti l’umidità, il freddo e la pioggia non permettono al nostro bucato di asciugarsi bene o in alcuni i casi i tempi si allungano. Questo può avere un effetto negativo sia sul tessuto che sul suo odore. Per questo motivo numerose famiglie hanno scelto di fare questo investimento e l’Eurospin ha pensato ad una incredibile offerta.

Asciugatrice in offerta: i dettagli e l’offerta

Il marchio Eurospin ha quindi messo in vendita l’asciugatrice Candy da 8kg modello COSE H8A2DE – S ad un prezzo più che conveniente. Questo elettrodomestico potrà infatti essere vostro alla cifra di 349,99€ totali. L’elettrodomestico in questione è uno dei più innovativi in quanto di classe energetica A++, dotata di 16 programmi, di un display a LED e con la funzione di partenza ritardata. Per quanto invece riguarda le dimensioni, l’asciugatrice misura 59,6 x 58 x 85 cm di altezza.

C’è però un dettaglio che dovete assolutamente prendere in considerazione se volete l’asciugatrice a questo prezzo. L’elettrodomestico in questione dovete infatti prima visionarlo ed acquistarlo online e poi potete scegliere il punto vendita per voi più comodo. Fatto questo potete poi recarvi nel vostro negozio di fiducia e portarlo via all’orario che preferite. Non perdete tempo e correte subito a comprarlo perché sul sito sta già andando a ruba.