Volantino Eurospin, il raggiro arriva via email ed è micidiale | Ecco come sono fatte le truffe del supermercato low cost

L’ultima truffa di Eurospin: un messaggio Whatsapp ti conferma uno sconto, invece ti rubano i dati. Ecco tutti i dettagli.

Il mondo digitale è una fonte inesauribile di opportunità e di rischi: come ogni strumento, va utilizzato saggiamente per non diventare pericoloso.

Con l’avvento della tecnologia, i truffatori hanno trovato nuovi modi per ingannare le persone, spesso facendo leva su marchi ben noti per accrescere la loro credibilità.

Eurospin Italia, una delle catene di supermercati più rinomate del Paese, è stata vittima di falsi concorsi e truffe online che si spacciano per iniziative legittime dell’azienda.

In un comunicato ufficiale, Eurospin Italia ha preso una ferma posizione contro queste frodi: ecco cosa hanno detto.

Ecco come avviene la truffa di Eurospin

La nota catena di discount ha sottolineato che tutte le sue iniziative commerciali vengono comunicate esclusivamente attraverso i propri canali ufficiali. Questi includono i volantini promozionali distribuiti nei punti vendita, il sito web ufficiale (https://www.eurospin.it/), la pagina Facebook (https://www.facebook.com/EurospinItaliaSpa), il profilo Instagram (eurospin_italia_official) e l’app Eurospin. L’azienda ha chiarito che qualsiasi comunicazione al di fuori di questi canali non è da considerarsi legittima. Le truffe che si spacciano per iniziative di Eurospin, invece, si diffondono principalmente attraverso e-mail, messaggi WhatsApp, siti web e messaggi.

Uno dei modi più comuni in cui i truffatori cercano di ingannare le persone è attraverso falsi messaggi che promettono buoni spesa gratuiti. Questi messaggi inducono le vittime a fornire i propri dati personali, inclusi nome, data di nascita e indirizzo e-mail, sotto la falsa promessa di ricevere uno sconto o un premio. L’inganno può variare leggermente, ma il modus operandi è simile: le vittime vengono invitate a compilare un sondaggio online dopo aver cliccato su un link nella e-mail, il quale richiede loro di inserire informazioni personali sensibili. Una volta che i truffatori ottengono questi dati, possono utilizzarli per rubare l’identità delle vittime o tentare di vendere informazioni personali a terzi.

I consigli del discount per proteggersi dai truffatori

Per proteggersi da queste truffe, Eurospin Italia ha fornito alcuni consigli utili: prima di partecipare a qualsiasi iniziativa online che coinvolga Eurospin, assicurati di controllare i canali ufficiali dell’azienda per confermare l’autenticità dell’offerta; se ti trovi su una pagina web dopo aver cliccato su un link, controlla l’URL nella barra degli indirizzi del browser. Se l’URL sembra sospetto o non corrisponde al sito ufficiale di Eurospin, probabilmente si tratta di una truffa; infine, ricorda di non fornire mai informazioni personali come password, numeri di telefono o dati bancari su siti web o messaggi che promettono premi o sconti.

Eurospin Italia incoraggia i propri clienti a essere vigili e a segnalare qualsiasi attività sospetta che coinvolga il nome dell’azienda. La collaborazione tra l’azienda e i consumatori è fondamentale per contrastare efficacemente queste truffe online e proteggere la reputazione e la sicurezza dei clienti.