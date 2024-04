Guida a zigzag: adesso ti appioppano 1.000€ ma non lo sai ancora | Sei rimasto al vecchio CdS

Il codice stradale è cambiato e sta diventando ancora più rigido: in particolare, la tolleranza sarà zero verso due situazioni in particolare.

Negli ultimi mesi il codice stradale ha subito degli importanti cambiamenti, in particolare per quanto riguarda aspetti penali e civili. Le multe stanno diventando sempre più salate, ma non solo. Il ministro Matteo Salvini è stato molto chiaro sul fatto che la tolleranza sarà zero soprattutto verso chi guida in stato di ebbrezza e chi guida utilizzando il telefono.

Nei mesi scorsi si è parlato tantissimo delle novità che poi sono state incluse nella nuove legge e i pareri riscontrati sono discordanti. In particolare gli italiani non sono contro alle idee in sé, ma temono che i metodi utilizzati per punire i trasgressori siano poco utili.

Scopo di queste nuove leggi è diminuire gli incidenti causati da chi guida in uno stato alterato da alcol o droghe o da chi guida distratto dal cellulare. In particolare, le sanzioni verso chi verrà beccato con il dispositivo in mano saranno particolarmente toste. Andiamo a vederle.

Guida con cellulare, multe salatissime e sospensione della patente

Secondo il nuovo codice della strada, chiunque verrà sorpreso a guidare con il cellulare in mano per prima cosa riceverà una multa che partirà da 250 euro e potrà arrivare fino a 1000 euro. Cifre altissime, ma la punizione non si limita a solo l’aspetto economico.

In caso di situazione recidiva (quindi se la persona ha già ricevuto una multa simile in passato), non solo la sanzione aumenta fino a 1.400 euro, ma al guidatore viene anche sospesa la patente fino a un massimo di tre mesi e gli vengono decurtati anche da 8 a 10 punti.

Nuovo codice stradale, tolleranza zero

Le nuove leggi del codice stradale coinvolgono anche altri aspetti, in particolare quello della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza. Il cambiamento più importante riguarda proprio chi viene sorpreso al volante per sospetta guida sotto stato alterato da droghe. Sarà sottoposto a un test, che se risulterà positivo, scatterà la revoca della patente e la sospensione fino a tre anni. Al momento del test, il guidatore non dovrà essere in un sospetto stato di alterazione psicofisica.

Per chi invece viene sorpreso con un tasso alcolemico superiore a quello tollerato dalla legge (0,4 mg per litro) riceverà una sanzione diversa a seconda della situazione. Tra 0,5 a 0,8 mg/l una multa da 573 a 2.170 euro; tra 0,8 a 1,5 mg/l una multa da 800 a 3.200. Alla multa, si aggiungono anche la sospensione della patente e la possibilità di reclusione: la durata si aggrava in base al tasso di alcol riscontrato.