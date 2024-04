Trucco lavapiatti: addio alle pastiglie e ai detersivi | Metti in lavastoviglie questo ingrediente segreto: costa due lire

Se i piatti escono sempre sporchi dalla lavastoviglie non sprecare soldi in costose pasticche: ti bastano due cose che hai già in casa.

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utili nelle nostre cucine moderne.

È indubbio che ci renda la vita molto più facile risparmiandoci tempo nel lavare i piatti, bicchieri e posate dopo ogni pasto; basta premere un pulsante e aspettare che le nostre stoviglie escano pulite.

Ma in questa dinamica c’è un aspetto spesso trascurato: la pulizia della lavastoviglie stessa.

I residui di cibo possono accumularsi nel tempo in zone del lavastoviglie che non sono visibili, causando cattivi odori e riducendo l’efficacia del lavaggio. Ecco perché è importante prendersi cura regolarmente del nostro prezioso elettrodomestico. Vi sveliamo un segreto per mantenerla pulita: vi bastano due spiccioli.

Un trucco vecchio come il mondo (ma efficace)

Uno dei modi migliori per pulire e disinfettare il lavastoviglie è utilizzare ingredienti naturali come il bicarbonato di sodio e l’aceto bianco. Inizia spolverando bicarbonato di sodio su tutta la superficie della lavastoviglie, assicurandoti di coprire il fondo, le griglie e il cestello. Il bicarbonato di sodio è un agente sgrassante e deodorante naturale che può aiutare a rimuovere i residui di cibo e i cattivi odori.

Dopo aver applicato il bicarbonato di sodio, riempi un bicchiere di aceto bianco fino all’orlo e mettilo al centro della griglia superiore della lavastoviglie. Avvia quindi un ciclo di lavaggio normale e lascia che il bicarbonato e l’aceto facciano il loro lavoro. Una volta completato il ciclo, il lavastoviglie sarà splendente e privo di grasso e calcare.

La terza opzione eco-friendly ed economica

Un problema comune che si verifica dopo il lavaggio in lavastoviglie è la presenza di aloni e macchie sui bicchieri e sui piatti, causati dal deposito di calcare dell’acqua. Per evitare questo fastidio, ci sono alcuni trucchi che puoi mettere in pratica. Innanzitutto, dopo il ciclo di lavaggio, inserisci un panno in microfibra asciutto nella lavastoviglie e lascialo lì per almeno 15-20 minuti. Questo permetterà al panno di assorbire l’umidità residua, evitando che le gocce d’acqua si depositino sulle stoviglie e causino aloni.

Un altro trucco efficace è utilizzare acido citrico in scaglie invece del tradizionale lucidante o aceto. L’acido citrico è un potente anticalcare che può aiutare a prevenire la formazione di macchie e aloni sulle stoviglie. Puoi facilmente trovare acido citrico in scaglie nei negozi fisici o online, ed è un’opzione economica e rispettosa dell’ambiente. Prendersi cura della propria lavastoviglie e delle proprie stoviglie non solo garantisce un ambiente più igienico in cucina, ma può anche aiutare a prolungarne la durata e a ridurre gli sprechi. Con l’uso di ingredienti naturali e alcuni semplici trucchi, è possibile mantenere la lavastoviglie pulita e le stoviglie splendenti in modo efficiente ed ecologico.