Ryanair: pioggia di biglietti a 30€ tasse incluse | 20 milioni di posti svenduti così

Dopo Pasqua, Ryanair ha messo in vendita 20 milioni di biglietti a prezzi bassissimi, a 30 euro al massimo. Ecco quali sono i periodi e le mete.

Sicuramente Ryanair è una delle compagnie aeree low cost più famose d’Europa, se non la più conosciuta in Italia. Fondata in Irlanda nel 1984, si è sempre contraddistinta per i suoi prezzi particolarmente bassi, anche per essere low cost. Bisogna ammettere, tuttavia, che negli ultimi anni, già prima della pandemia, ha iniziato a introdurre sempre più servizi a pagamento e a rimuovere quelli che un tempo erano inclusi nel biglietto base, come il bagaglio a mano (da cappelliera).

Nonostante ciò, Ryanair ha comunque sempre dimostrato di voler mantenere la stessa rotta e continuare a vendere biglietti a cifre piuttosto basse. Questo ovviamente non vale sempre, bisogna comunque considerare i periodi, ma comunque l’azienda propone spesso sconti e tariffe speciali.

In molti avranno notato che sotto Pasqua i prezzi erano ovviamente più alti del solito. Ora che il periodo festivo è passato, i prezzi sono calati nuovamente, fino a raggiungere cifre basse come 30 euro.

Ryanair, le nuove tariffe low cost

Secondo un’analisi del Corriere della sera, una volta archiviato il periodo pasquale, sono comparsi sul sito di Ryanair dei prezzi davvero stracciati per i voli dal mese di aprile in avanti. Di fatto, la compagnia sta proponendo circa 20 milioni di biglietti a circa 30 euro l’uno, tasse incluse. Ovviamente non si considerano i servizi extra (salta fila, priority, bagaglio a mano o da stiva, posto scelto etc).

Ryanair, però, non è la sola ad aver abbassato i prezzi: anche altre compagnie simili come Easyjet, Wizz Air, Volotea, Transavia, Eurowings e Vueling propongono soluzioni con sconti su circa il 40% dei posti disponibili.

Ryanair, biglietti a 30 euro: i periodi e le mete

In tutta Europa, Ryanair sta vendendo circa 20 milioni di posti a meno di 30 euro: solo in Italia se ne contano tra questi 2 milioni. Questi biglietti comprendono il periodo estivo e si consiglia di acquistare solitamente di martedì, oppure la seconda settimana di maggio, per trovare le offerte più convenienti.

I mesi estivi sono ancora abbastanza bassi, ma si trovano prezzi convenienti da aprile fino a ottobre. Con Ryanair al momento il viaggio più conveniente è Bergamo-Dublino a 14.99 euro il 30 aprile. Altre mete convenienti, anche se non con Ryanair, sono Londra con Easyjet partendo il 2 maggio da Milano Malpensa a 10.99 e Tirana partendo il 20 aprile da Bergamo con WizzAir, sempre a 10.99 euro.