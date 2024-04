Benzina a prezzo d’oro: il trucco per risparmiare è digitale | Solo la tecnologia può abbattere i prezzi

La benzina sta diventando sempre più costosa, ma per fortuna c’è sempre qualche trucchetto per poter risparmiare qualcosa. Ecco quando la tecnologia ci viene in aiuto.

Ormai da mesi e mesi ci si lamenta dei costi della benzina che ogni giorno cambiano. La situazione è abbastanza strana, dato che i prezzi della benzina dipendono da quelli del petrolio e quindi ci sono giorni in cui salgono e altri dove (leggermente) si abbassano. In generale, però, i cittadini felici di questa situazione sono ben pochi.

Negli ultimi mesi il prezzo della benzina ha stabilito dei veri e propri record, andando a sfiorare i due euro al litro. Questo ovviamente si ripercuote sulle tasche del guidatore, che di fatto dovrà spendere quasi il doppio per percorrere sempre la solita strada. Se prima con 20 euro si poteva tranquillamente viaggiare in auto per due ore, adesso non si può più.

Per fortuna, la tecnologia può darci una mano a risparmiare e a individuare i distributori di carburante più convenienti, tra distanza e prezzo. Ecco 7 app molto utili.

Benzina, risparmiare grazie alle app

Per fortuna, possiamo usare diverse app per risparmiare sul consumo della benzina. Per esempio, Google Maps, che in uno degli ultimi aggiornamenti ha integrato anche la possibilità di vedere le pompe di carburante, con tanto di prezzi aggiornati. L’app più famosa in Italia però è Prezzi benzina, che mostra all’utente il rifornitore non solo più vicino ma anche più economico. Il servizio funziona bene grazie alla collaborazione degli utenti, che lasciano le proprie testimonianze ed esperienze.

L’alternativa più famosa a Maps è Waze, apprezzata per le sue funzionalità, tra cui quella di conoscere il prezzo del carburante in tempo reale, dato che, come dicevamo prima, non è lo stesso tutti i giorni. Un’altra app molto apprezzata è iCarburante, disponibile però per i soli utenti Apple. Si tratta di una specie di alternativa a Prezzi benzina.

C’è poi ViaMichelin, che contiene gratuitamente le mappe Michelin e permette di conoscere i costi di pedaggi, bollini e carburante. Inoltre, permette di trovare il distributore più conveniente e più vicino e non funziona solo in Italia, ma anche in Francia e in Spagna. Un’altra app molto utile è Gaspal – Prezzi benzina, una vera e propria mappa dei distributori, con tutte le loro caratteristiche, prezzi inclusi.

Infine, c’è Fuel Flash, che indica la posizione di circa 60mila pompe di carburante, suddivise tra Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Austria. Se viaggi molto in macchina, è l’app perfetta per te.