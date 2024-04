Aumenti da 300€ nella busta paga di questi lavoratori | Lo prevede la nuova Legge di Bilancio

Nelle prossime settimane potresti ricevere uno stipendio più alto del solito, come previsto dalla nuova Legge di Bilancio. Scopri se fai parte delle categorie coinvolte.

Negli scorsi giorni si è parlato di alcuni cambiamenti che verranno apportati nella nuova Legge di Bilancio. In particolare, si è parlato di lavoro e lavoratori e di un aumento degli stipendi. Ricevere un aumento è il sogno di molti lavoratori italiani e sta diventando una priorità, ormai, considerando che i costi della vita continuano ad alzarsi mentre gli stipendi restano uguali.

In particolare, la nuova Legge di Bilancio del governo Meloni prevede che alcune categorie di lavoratori riceveranno un aumento di denaro rispetto alla solita mensilità, sancendo di fatto una specie di aumento di stipendio effettivo, con la sola differenza che non è stato determinato dal datore di lavoro.

Ma di quanti soldi stiamo parlando, al mese, nello specifico? E a quali categorie spetterà? Ecco cosa stabilisce la nuova legge.

Aumento di stipendio, 303 euro in più in busta paga?

Il governo Meloni ha stabilito un vero e proprio aumento di stipendio, dopo il taglio del cuneo fiscale e la nuova riforma IRPEF. Queste manovre avevano appunto lo scopo di sgravare gli oneri fiscali al lavoratore e di agevolare i suoi contributi. Per questo è stato possibile trovare facilmente i fondi per gonfiare un po’ di più gli stipendi.

In particolare, parliamo di un esonero contributivo del 6% per chi dichiara un reddito inferiore di 35.000 euro e un esonero contributivo del 7% per chi lo dichiara fino ai 25.000. Questa agevolazione comprende anche i dipendenti pubblici, non solo i privati. In totale, quindi, parliamo di 303 euro sullo stipendio mensile: un aumento considerevole e molto importante, che già in molti farebbero carte false per avere.

Aumento di stipendio, i dettagli della nuova legge

Di fatto, quindi, si tratterebbe di un aumento di stipendio di 303 euro al mese: suona assurdo, eppure sarebbe la verità e riguarderebbe tutti i dipendenti d’azienda privata o pubblica con i redditi massimi dichiarati in precedenza. Tutti questi dipendenti avranno un rinnovo dei propri contratti, ma ancora non è stata stabilita una data.

La riforma, infine, prevede un passaggio da quattro aliquote fiscali a tre. Tutte le deduzioni e le detrazioni del lavoratore si convertiranno benefit dello stipendio. Al momento non ci sono altre informazioni e non si sa quando esattamente arriverà il rinnovo dei contratti con conseguente aumento, ma staremo a vedere se il governo manterrà la promessa.